Kong - Traders of Truth Chronique Traders of Truth





Ainsi, « Traders of Truth » est pour moi une surprise absolue, un album probablement capable de séduire à la fois les férus de ZOMBI, de heavy prog et d’ambiances cinématographiques. Tout simplement bluffant. C’est vrai, je ne suis pas un fin spécialiste de la scène progressive mais de là à ne pas connaître les Hollandais de KONG , je me fais l’effet d’un fieffé pourceau. Et pour cause : groupe actif depuis 1990, neuf albums au compteur, des avis dithyrambiques (pas un disque en-dessous de 80% sur Metal Archives si ce n’est « What it Seems is What You Get » qui ne prend « que » 71%), quelques apparitions en 1992 et 1993 sur des compilations du label Peaceville Records , j’ai pas mal de noms de formations en tête auxquelles je me suis intéressé et qui n’avaient pas un quart de cet élogieux palmarès. Heureusement, il n’est pas encore trop tard pour combler mes lacunes.», comme ses prédécesseurs, est un disque purement instrumental, les quelques voix robotiques qui parsèment les onze compositions ne comptant pas vraiment comme un chanteur. Quelque part, cela m’arrange : je n’aurais pas à subir des vocalises haut perchées. Je suis en revanche surpris, mais également conquis, par l’approche qu’ade ce genre musical. Moi, quand on me parle de, j’imagine toujours soit des musiques très complexes, soit très chiantes, soit les deux. Or, ici, ce n’est pas tant la complexité des structures qui génère l’adhésion mais plutôt la variété des climats et la façon dont les musiciens ont un talent évident pour faire cohabiter dans un seul et même titre des éléments à priori non compatibles. Il y a donc bien une dimensiondans le son des guitares, les riffs, la volonté de puissance mais également des choses beaucoup plus expérimentales, voire psychédéliques, principalement portées par les nombreuses orchestrations électroniques, maîtrisées et toujours fort à propos. D’ailleurs, sur ce plan, je n’hésiterais pas à faire un parallèle avec les travaux de Arjen Anthony Lucassen , que ce soit dans STAR ONE ou AYREON . On sent bien qu’il y a un travail important qui est fait sur le choix des sonorités et que la moindre note a été murement réfléchie avant d’être intégrée à la composition.Pas de grandes démonstrations donc, pas de prouesses particulières, il y a d’ailleurs très peu de solos,a juste une façon assez unique de composer des ambiances « positives », riches, faciles d’accès sans jamais être pour autant simplistes au regard des parties assurées par la section rythmique basse – batterie. C’est du très haut niveau, tout en feeling, en groove, il suffit de se mettre « Rök » ou « Chaos as Law » pour en être convaincu.Ainsi, «» est pour moi une surprise absolue, un album probablement capable de séduire à la fois les férus de, deet d’ambiances cinématographiques. Tout simplement bluffant.

