Delude » des Danois de TELOS avait déjà fait les gorges chaudes de bon nombre de rédactions et toutes sont dithyrambiques. Alors serai-je la mouche dans le lait ? L’insatisfait chronique ? L’empêcheur de tourner en rond ? Non, car il faudrait faire preuve d’une sérieuse mauvaise foi pour dénigrer ces huit compositions marquées du sceau de la haine propre au blackened hardcore, avec la petite touche chaotique propre aux formations contemporaines.



Peut-être serai-je alors original dans mes références ? Non plus. Il y a du Klub en 2016) en moins black et plus frontal, du hardcore au cours des années 90, genre



Le problème de TELOS donc ? Ou plutôt, mon problème avec TELOS ? C’est que je passe plus de temps à identifier les références qu’à m’intéresser à ce qu’il joue. C’est bon pourtant, voire même très bon. Sur le papier, il n’y a que des éléments qui en temps normal m’émoustillent les sens. D’ailleurs, il y a encore quelques années, il y aurait eu de fortes probabilités pour que « Delude » squatte mon baladeur (oui, j’écoute encore la musique sur un ustensile dédié et pas sur mon téléphone) mais là… Bah je dois dire en toute franchise que je m’ennuie un peu. Certes, l’agression est constante, les mecs ont un haut niveau technique, le chanteur ne nous casse pas les pompons avec du chant clair (ou presque, sur « Throne ») et vocifère à qui mieux mieux, les guitares y vont de leur outrage habituel aux bonnes mœurs et, globalement, c’est vrai que le tout poutre façon quenelle épaulée de 120 mais après ? En tant qu’auditeur, je me fais enchaîner du premier au huitième titre, sans aucun temps mort, parfois sur des tempos dignes d’un groupe de black sous anabolisant, je finis par trouver que cela manque un peu de respiration. Même dans un combat, l’intensité varie, les adversaires ne se martèlent pas la tronche à bout portant pendant trente minutes jusqu’à ce que l’un des deux s’effondre… Suis-je trop vieux ? Bon à foutre à la casse ? Aux ordures ? Le paradoxe étant que je ne ressens pas cette lassitude lorsque j’écoute du grind ou du death, ce qui en soi devrait ruiner mon argumentaire…



