Ordem Satanica - Perpetuum Satanas Chronique Perpetuum Satanas

Tu sais ce que c’est le black metal ? Oh non, ne commence pas à vouloir m’expliquer que « ça dépend de quelle branche on parle », que « c’est un ensemble de sentiments variés qui se percutent » ou d’autres conneries de progressiste tolérant qui ont perverti la véritable essence du genre ! Noooon, le black metal c’est tout simplement la haine, l’abime et le chaos qui en résulte. Et donc il faut que tu tires un trait sur 90% des groupes qui estiment en jouer alors qu’en fait ils ne font qu’une musique de bâtards faibles à tendance victime ! WHITE WARD, FLUISTERAARS, GAEREA... ne les cite même pas sous peine de me provoquer la diarrhée buccale !



Oui, c’est le Black Sakrifiss qui a pris la parole aujourd’hui, et qui efface donc le très accommodant White Sakrifiss habituel... Mais il n’y est pas pour grand chose, il apparaît toujours lorsqu’il a un groupe portugais dans les oreilles, particulièrement de ceux signés sur le label Signal Rex. Et c’est le cas d’ORDEM SATANICA, dont il avait déjà eu l’occasion de parler en 2017 à l’occasion de la sortie de son premier album. La formation mystère a poursuivi sa carrière en sortant plusieurs albums et splits à un rythme soutenu, et c’est en mai 2023 qu’elle propose son quatrième opus au format vinyle, quelques mois après une version K7.



Perpetuum Satanas propose une nouvelle fois des compositions black metal sans la moindre concession, trve et raw, explosives et possédées, caverneuses et intemporelles. Elles sont des manifestations hurlées d’instincts primitifs incontrôlés. 8 morceaux qui ont des durées variées, oscillant entre 4 et 11 minutes, et qui rappellent évidemment les Légions Noires ou encore les Allemands de MOONBLOOD. Les ambiances sataniques et occultes emplissent l’air et empestent durant plus de 50 minutes irréprochables pour celui qui est amateur de cette approche originelle. Ça ne rigole pas et au contraire ça enflamme tout ce que ça touche. Démoniaquement efficace !

