Si 2020 a été une année particulièrement maudite pour à peu près tout le monde, il convient quand même de rappeler que sur un plan strictement musical celle-ci nous a tout de même réservé quelques belles surprises. Parmi elles, le premier album des Américains de Spirit Possession, duo originaire de Portland dans l’Oregon qui a en effet régalé tout son petit monde grâce à un Black Metal particulièrement furieux et habité ayant pris le parti d’aller marcher allègrement sur les plates-bandes d’un certain Katharsis (entre autres)... Un pari osé mais néanmoins réussi puisque leur premier album aura finalement terminé chez nous sur la plus haute marche du podium de fin d’année en compagnie d’autres sorties tout aussi recommandables. Alors évidemment lorsque le duo nous a annoncé début 2023 la sortie de son successeur, nous étions nombreux à frémir d’impatience.



Intitulé Of The Sign..., ce deuxième album est paru en mars dernier sur le label canadien Profound Lore Records. Une collaboration fructueuse qui ne pouvait qu’être reconduite tout comme celles avec Colin Marston en charge une fois de plus de toute la partie technique (à l’exception de l’enregistrement réalisé là encore par les deux principaux intéressés) et Luciana Lupe Vasconcelos qui pour l’occasion signe une illustration toujours assez sympathique même si je la trouve tout de même bien moins convaincante que celle réalisée à l’occasion de son prédécesseur. Autant vous dire que j’étais donc particulièrement confiant sur la capacité de Spirit Possession à récidiver avec autant d’efficacité que la première fois…



Pour autant tout le monde n’est pas nécessairement de cet avis. Alors on va tout de suite mettre les pieds dans le plat et évoquer les quelques points de contentions que j’ai pu lire à droite et à gauche. Ce qui revient en premier lieu c’est la pertinence de ces trois interludes que sont "Of The Sign...", "The Hex" et "The Altar". Trois titres relativement courts qui à l’exception de « The Altar » placé en guise de conclusion vont en effet venir couper l’élan dynamique dans lequel s’inscrit la formation avec ses autres compositions. Qu’on adhère ou pas à ce genre de cassures, celles-ci permettent néanmoins d’aérer le propos des Américains pour ensuite repartir de plus belle. Personnellement ces dernières ne me gênent absolument pas (surtout "Of The Sign..." qui conserve la tension des deux titres qui le précèdent) même si j’entends que "The Hex" puisse effectivement faire retomber le soufflé.

Autre sujet de frustration, la baisse d’intensité supposément constatée tout au long de ces quarante-et-une minutes. Si en ce qui me concerne je ne suis pas un adepte du métronome, je pense quand même que la différence de cadence entre les deux albums n’est pas hyper flagrante même s’il est vrai que la seconde partie de l’album peut paraître un poil moins radicale que la première (et encore, cela reste pour moi à démontrer). Une impression probablement induite par le fait que Spirit Possession s’essaie ici avec succès à des formats plus allongés (sans pour autant perdre en intensité) comme c’est le cas sur "Inhale The Hovering Keys" et "Enter The Golden Sign" affichés respectivement à plus de six et neuf minutes... Dans tous les cas, rien de rédhibitoire en ce qui me concerne puisque les Américains continuent de m’impressionner comme à la première heure.



En effet, malgré ce qui constituera pour certains l’objet de plaintes plus ou moins fondées, Of The Sign... n’a pas à rougir de quoi que ce soit. On y retrouve tout ce qui fait le charme de Spirit Possession à commencer par l’impression de se faire une fois de plus aspirer par un tourbillon infernal... Un chaos plus ou moins ordonné souligné par ce riffing hypnotique et faussement déglingué à l’esprit Heavy Metal toujours aussi évident et naturel, par cette batterie épileptique et foutraque et par cette voix abrasive et littéralement possédée qui ensemble concourent à cette singularité qui caractérise Spirit Possession dont la musique continue pourtant d’évoquer tour à tour des groupes tels que Katharsis, Funereal Presence ou bien encore Negative Plane... Non, je ne vois pas de raison valable de cracher ici dans la soupe dans la mesure ou une fois encore le duo américain se distingue par la frénésie et l’intensité de son Black Metal (à travers une formule fondamentalement identique même si les finitions peuvent sembler plus abouties) et par, comme le soulignait très justement Ikea dans la chronique de son prédécesseur, des intentions qui vont bien au-delà de simples apparences. Car si la musique du duo évoque effectivement le mal dans ce qu’il a de plus sournois et perfide (ce qui en soit est déjà très bien mais probablement plus facile et en tout cas plus commun), le chant de Steve Peacock continue quant à lui de porter le vice de manière extrêmement tangible et concrète. Une voix absolument incroyable qui semble vivre au plus profond de son être ce qu’elle raconte et raconter intensément ce qu’elle vit...



Sauvage et habité, Of The Sign... est bel et bien l’album que nous étions en droit d’attendre après une première mise au point absolument phénoménale. L’effet de surprise forcément dissipé face à un prédécesseur qui avait su nous cueillir par surprise ou presque (la démo avait déjà permis de mettre les points sur les "i" à quelques-uns d’entre vous), certains se montreront peut-être moins enthousiastes que moi sur le sujet. Pourtant, je ne trouve pas qu’il y ait ici à redire dans la mesure ou ce deuxième opus est ce que l’on peut qualifier de suite logique. Tout juste pouvons-nous y percevoir le désir d’étirer par moment son propos le temps de compositions plus étoffées mais néanmoins toujours aussi fougueuses. Bref, si vous ne l’aviez pas encore compris, je suis bel et bien sous le charme de ce Black Metal qui en dépit d’influences évidentes n’en reste pas moins ultra personnel. Un sacré tour de force pour ce groupe composé de seulement deux musiciens.

