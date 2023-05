Shock Treatment - Set the Record Straight Chronique Set the Record Straight (EP)

crossover des grands anciens que sont M.O.D. (a.k.a. METHOD OF DESTRUCTION) ou encore D.R.I. (dont l’album « Crossover » de 1987 pourrait être considéré comme étant la genèse du genre), vous allez pouvoir jeter une oreille d’abord curieuse puis finalement attentive à cette nouvelle formation belge qu’est SHOCK TREATMENT. Certes, il n’y a pas encore grand-chose à manger, quatre singles et cet EP, « Set the Record Straight », qui n’est en fait que le rassemblement des simples sur un seul et même support, donc quatre titres en tout et pour tout. C’est encore trop peu pour se faire une idée sûre du potentiel réel du quatuor mais c’est cependant suffisant pour accrocher, ou pas.



Si l’ambition des musiciens est de nous faire repartir trente ans en arrière, c’est réussi. Il y a la pochette moche à souhait mais parfaitement dans un certain esprit thrash, le son directement pris aux amplis de la salle de répétition, les mid-tempos avec quelques accords lâchés typiques du hardcore des années 80, les riffs simples en cavalcades rythmiques et bien sûr un chant sans finesse ni technique particulière mais qui a le mérite de ne pas sombrer dans les dérapages aigues, toujours exaspérant à mes oreilles. Il y aussi quelques solos, pas vraiment de la grande littérature, aussi les passerai-je sous silence.



Une fois que j’ai expliqué cela, je pense avoir malheureusement fait le tour de la question. Vous me direz que c’est un peu pauvre, j’en conviens bien volontiers mais quiconque a déjà exploré la discographie des groupes cités précédemment sait de quoi il retourne. A la limite, je pourrais évoquer la place prépondérante de la basse qui est pour beaucoup dans la bonne tenue des compositions sans ça encore trop légères, même si « Slithering Insanity » possède un bon groove ainsi qu’un refrain qui reste facilement en tête. Cependant, je n’ai qu’une envie, écouter l’EP en vitesse accélérée. Je ne sais pas si c’est parce que mon cerveau est désormais trop habitué à des BPM davantage élevés mais il n’arrête pas de me dire que les titres seraient bien meilleurs s’ils étaient joués plus rapidement. Certes, cela ferait sortir le groupe de la niche dans laquelle il se positionne mais il y gagnerait en accroche tout en rendant les mosh parts plus efficaces (« The Rats Feast ») car, là, tout est trop sur le même rythme, sans variation aucune. Monotone ? C’est effectivement le mot que je cherchais.



