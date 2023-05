Impending Triumph - Impending Triumph Chronique Impending Triumph (EP)

heavy metal, épique qui plus est, mes goûts et connaissances en la matière étant aussi rares que restreints. Pourtant, je n’ai pas pu résister à l’appel de François Blanc (alias Walran). Le premier, vous le connaissez certainement pour son œuvre prolifique (tout citer ici serait une perte de temps), le second peut-être un peu moins mais son travail de vocaliste au sein d’ANGELLORE ainsi que son rôle de journaliste chez Rock Hard Force France Magasine vous le rendront peut-être plus familier. C’est bon ? Tout le monde a raccroché les wagons ? Poursuivons.



Ce duo finalement pas si improbable que cela a donc décidé d’unir ses forces et ses multiples talents au sein d’un projet purement heavy nommé IMPENDING TRIUMPH et qui édite cette année son premier EP éponyme. Un « court » somme toute assez généreux avec ses cinq titres pour une petite demi-heure de musique. Le logo ? Evidemment qu’il pèse, il y a une épée qui le traverse ! Et la pochette alors ? Bah nous voyons une espèce de Conan qui se tient sur un monceau de crânes, épée à la main, le tout sur fond de brasier, vous voudriez quoi de plus ? Un aigle ? Il y en a aussi dans le fond, je n’avais pas fait attention au premier regard. Des jeunes (ou vielles d’ailleurs, personnellement je m’en tartine royalement) femmes dénudées alors ? Cela ferait vraiment trop MANOWAR non ? Mais Diable qu’il est classe ce disque ! Et si vous voulez vous le procurer, il va falloir faire vite car les stocks sont déjà quasiment épuisés sur le Bandcamp du groupe. C’est dire l’engouement qu’il semble y avoir autour de cette sortie ! Bon, on me glisse dans l’oreillette qu’il faut que je modère mon enthousiasme compte tenu du fait que les différentes éditions cassettes, vinyles, etc. sont limitées à cent copies, mais allez les vendre vous les cent copies de votre groupe true underground, on en reparlera ! Ce n’est pas si simple !



Plus concrètement, que vaut-il cet « Impending Triumph » ? Si je mets de côté l’introduction ultra mélancolique de « Dawn of Death », qui m’a finalement fait rêver d’un metal triste et beau à en pleurer, les quatre autres compositions sont fidèles à ce qu’annoncent les musiciens, à savoir une incursion bien décidée dans la fameuse « vieille école » : riffs heavy rock, refrains efficaces à scander en chœur, mids tempos épiques, avec une voix finalement pas si haut perchée que cela (et merci bien), des solos à foison (évidemment), de la mélodie pour index et auriculaire tendus (évidemment), une énergie foncièrement positive, le tout donnant par conséquent une féroce envie de boire de la bière dans une chope en étain, de se balader en slip de cuir dans son quartier, avec les conséquences que cela pourrait avoir selon là où vous habitez, voire de dresser des faucons afin qu’ils chassent les nuisibles et, accessoirement, ramènent le souper.



Je suis bien conscient que mon propos pourrait paraître peu sérieux, à la différence de la musique d'IMPENDING TRIUMPH qui enfonce certes des portes ouvertes depuis longtemps et dont le bois commence à être vermoulu mais où l'on sent toute la passion, toute l'aptitude également des deux protagonistes à faire leur l'esprit du true heavy metal et composer des chansons dotées d'une réelle ambition musicale, voire spirituelle. J'espère juste que cet EP aura rapidement une suite, peut-être encore plus ambitieuse car je reste sur une (petite) déception de ne pas avoir retrouvé l'ambiance sombre de l'introduction au cours des autres compostions. Il y a un créneau à explorer, à exploiter et non tout n'a pas encore été dit. Ces hommes seront-ils la voix du heavy metal de demain ? Je l'espère sincèrement.

2023 - Jawbreaker Records Epic Heavy Metal Chroniqueur : 4 / 5

tracklist 01. Dawn of Death (01:46) 02. Armies of the Conqueror (04:44) 03. The Invisible Fortress (06:09) 04. Dragon Hunt (04:19) 05. Temple of Oblivion (08:00)

