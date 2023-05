Todverhexen - Verbotene Hexerei Chronique Verbotene Hexerei

Oh, un bon album de black sans fioriture qui débarque comme ça sans prévenir. Ça fait du bien aux oreilles, ça nettoie parfaitement l’ensemble des conduits. Ça ressource et ça rebooste à la fois. Ça s’appelle TODVERHEXEN, et c’est… chilien ! Et oui, ce n’est pas la nationalité qu’on attendait avec un tel patronyme et avec une telle musique. La formation est tenue par un homme seul, Rotserbaen, qui aime changer de pseudo selon ses projets. Il est ainsi Mourner, bassiste d’HYPNOSINOSIS, Sepulchre, guitariste de VOMIT, et tout simplement A, guitariste/bassiste au sein de CONCILIVM. C’est quelqu’un de très sollicité, et dans des genres variés, touchant au death, au thrash et au black.



TODVERHEXEN avait proposé une demo en 2021, composée de 4 morceaux qui induisaient déjà en erreur sur l’origine du groupe. Le premier morceau s’appelait « Ich bin der Geist, der den Sturm heraufbeschwört », le troisième « Ätherisches Grab ». De l’allemand donc. Le deuxième et le quatrième empruntaient quant à eux au roumain : « Umbra Mortii » et « Înmormântare Rece ». Rebelote avec ce premier album intitulé Verbotene Hexerei, Sorcellerie interdite dans la langue de Goethe. Et les compositions vont à nouveau naviguer entre les langues. Allemand, roumain… anglais et latin ! Ça part donc dans tous les sens de ce côté-là, d’autant que ces choix semblent totalement aléatoires et ne répondent pas à un concept précis. Par contre, la musique est beaucoup plus homogène et les morceaux respectent des ambiances similaires tout en évitant des redites trop évidentes.



TODVERHEXEN officie dans un black metal assez primaire, cru et direct, qui ravira les fans de DARKTHRONE (on sait de quelle période…) ou des premiers EMPEROR, lorsque les symphonies étaient encore très discrètes. Les passages les plus agressifs et les effets de reverb ajoutés aux vocaux apportent également des ressemblances avec INQUISITION. Les 8 morceaux sont assez courts, ils ne dépassent jamais les 5 minutes. L’album, qui totalise seulement 35 minutes, a l’avantage de savoir être destructeur sans être bordélique. Et puis il y a souvent des riffs libérateurs qui apparaissent après des passages survoltés et qui viennent ainsi apporter l’équilibre de trop de groupes oublient.



L’écoute est donc très convaincante et mon amour inconditionnel du black me fait apprécier ce bon moment. Par contre, une petite voix dans ma tête me demande d’être raisonné et de reconnaître que ma vie n’a pas été chamboulée par l’album, et qu’il y a peu de chances pour que je m’en souvienne clairement dans quelques mois… Je ne gonfle donc pas la note, mais il faut comprendre que l’on a là du bon black metal traditionnel.

2023 - Humanity's Plague Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal - 2021 - Chili

tracklist 01. Tödliche Geißeln 02. Eu Sunt Ucigașul (Tepeșul) 03. A Dying Sepulchral Mantle 04. Presence of Unluminous Mysteries 05. Hexerei 06. In Saecula Saeculorum (Light’s Antagonist) 07. Stigma der Nichtexistenz 08. Profanation of a Unnameless Tomb

Durée : 35:34

parution 20 Mars 2023

