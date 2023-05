Grieve - Wolves of the Northern Moon Chronique Wolves of the Northern Moon

VARGRAV, OLIO TÄHTIEN TAKANA, DRUADAN FOREST…) et de Werwolf (SATANIC WARMASTER, ORLOK…) avait annoncé qu’il n’y aurait pas de suite ! Je me consolais en rappelant que les deux hommes poursuivaient tout de même leur collaboration au sein de VARGRAV, qui a d’ailleurs sorti depuis un EP dispensable. Eh bien soit, parfait, GRIEVE est donc vivant, et se voit même renforcé par la présence d’un nouveau chanteur : Hellwind Inferion. Ça promet du lourd, vu que l’homme est réputé pour son timbre d’outre-tombe qui a déjà résonné pour SARGEIST et DESOLATE SHRINE.



C’est d’ailleurs l’élément qui change le plus par rapport à l’album précédent. Alors que les vocaux étaient éraillés et stridents, créant une bonne sensation de torture éprouvante, il n’y a désormais pratiquement plus de phases défensives dans les voix, et au contraire quasiment que des phases offensives. La pochette suit aussi cette évolution. Sur



L’impression globale est tout de même que ce nouvel essai est moins nuancé, il matraque puissamment mais sans nécessairement attendre la caboche qu’il vise. Il faut même attendre les trois derniers titres pour se sentir touché. D’abord grâce à « Deep in the Ice-cold Mountains », qui a des vocaux plus variés, qui mettent encore un peu de douleur dans leur haine. Ensuite, grâce à « Eternal Winter, Eternal War », qui intègre un clavier avec une approche 100% BURZUMienne. Le rythme y est évidemment plus lent et les ambiances plus sinueuses. C’est une réussite, mais aussi une sorte d’intrus perdu dans le reste… Et enfin grâce à « The Dark Storm of Death », qui redevient basique et destructeur, mais qui montre aussi que c’est plus efficace lorsque ce n’est pas en continu.



2023 - Werewolf Records Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal - 2019 - Finlande

tracklist 01. Wolves of the Wintermoon 02. Ancient Enemy of Life 03. Twilight Woods 04. Damnation nocturne 05. Glacier 06. Deep in the Ice-cold Mountains 07. Eternal Winter, Eternal War 08. The Dark Storm of Death

Durée : 29:37

parution 31 Mars 2023

Funeral

2022 - Werewolf Records

