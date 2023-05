Marble Dagger - Marble Dagger Chronique Marble Dagger (EP)

NERZH, une formation black metal de Bordeaux dont le principal fait d’arme est d’avoir sorti l’EP « Desuz un pin, delez un eglantier », soit le titre le plus bizarre qu’il m’ait été donné de lire pour un disque du genre… Depuis, il a certainement dû se passer des choses, ou peut-être pas, mais Antoine Kerbérénès revient aujourd’hui via le support de MARBLE DAGGER (poignard en marbre), dont l’ambition est de faire cohabiter black et neo folk. Pour ce faire, il nous propose cinq compositions, remporteront-elles le pari que s’est fixé leur auteur ?



Sans être exceptionnel, le résultat global n’est pas rébarbatif, c’est déjà ça. Mais si le mélange annoncé se vérifie à peu près sur « An Ember in Your Bed », le titre d’ouverture, notamment grâce à un peu de chant hurlé assez généraliste, le reste me laisse en revanche plus que perplexe. Ainsi, la mélodie vocale de « Cover my Trail » me fait plutôt penser à un grunge mélancolique, alors qu’« A Cold Hand is Laid » lorgne clairement du côté de neo folk. Et même si le compositeur essaye d’intégrer des éléments plus alambiqués, nous sommes encore très loin des références citées (probablement par le label), notamment



Le disque se risque également à des choses plus expérimentales, telles que l’instrumental « It Does Not Matter ». Il y a bien une recherche d’ambiance, des strates sonores mais, en tant qu’auditeur, j’ai du mal à comprendre où cela m’emmène. Cependant, comme le dit le titre, cela n’a pas d’importance. Il n’y aura donc guère que la chanson « Wicked Star » pour remonter le niveau grâce à son riffing introductif bien efficace, puis repris entre les couplets, portée par une basse puissante, avant que l’on retombe hélas dans les clichés du neo folk : voix grave, froide, voire neurasthénique avec une mélodie proche du batcave.



