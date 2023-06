Hyperdontia - Deranged Chronique Deranged (EP)





On va donc se pencher aujourd’hui sur la toute dernière sortie d’Hyperdontia. Un petit EP quatre titre intitulé Deranged paru en mars derniers chez les crémeries habituelles que sont Dark Descent Records (CD, cassette), Me Saco Un Ojo Records (vinyle) et Desiccated Productions (cassette). Après Paolo Girardi et Wes Benscoter, la formation cosmopolite à fait appel cette fois-ci à Mark Riddick. L’illustrateur que l’on ne présente plus signe ici une oeuvre plutôt sympathique et bien dans le thème même si à titre personnel j’avoue volontiers ne pas être emballé outre mesure par cette réalisation...



Mais là n’est pas le plus intéressant puisque ce que l’on retiendra surtout de Deranged ce sont ces quatre nouvelles compositions particulièrement solides qui attestent que le groupe n’a pas encore fini de nous régaler et même de nous surprendre. Alors non, on ne peut pas dire que la recette employée aujourd’hui par Hyperdontia soit fondamentalement différente de celle utilisée il y a six ans lorsque celui-ci dévoilait à la face de la scène Death Metal sa première sortie officielle (Abhorrence Veil) mais il n’en reste pas moins évident que le groupe en a encore largement sous le coude.

Si le chant, la basse et les guitares de ce nouveau EP ont été enregistrés par chaque musicien dans l’intimité de leurs foyers respectifs, les parties de batterie ont quant à elles été couchées sur bande au Djævlesound Studio où sont notamment déjà passés Hyperdontia ainsi que d’autres groupes locaux tels que Phrenelith, Chaotian et Sulphurous. L’expertise technique des garçons s’arrêtant à l’enregistrement, ces derniers ont naturellement confié le mixage et le mastering à une personne bien plus compétente. C’est donc Greg Wilkinson qui s’en est chargé dans les murs du fameux Earhammer Studio. Comme on pouvait s’y attendre, le résultat s’avère hyper convaincant, à la fois très incisif et naturel mais avec ce qu’il faut d’épaisseur pour ce genre de Death Metal à l’ancienne.



Eh oui, les Turcos-Danois n’ont strictement rien inventés eux qui à l’époque de Deranged le groupe retrouve des couleurs, lui qui avait quelque peu levé le pied sur le pourtant excellent Tomb Of The Mutilated et The Bleeding.

En effet, nombreux sont les rappels adressés au groupe floridien tout au long de ces dix-sept minutes. Ces accélérations thrashisantes en sont évidemment un mais ce n’est pas le seul. On pourrait également évoquer cette basse particulièrement expressive qui n’hésite pas à se révéler lors de moments extrêmement satisfaisants même si toujours trop courts ("Nauseous Hallucinations" à 1:26 et 3:13, "Deluded" à 2:35, "Gagging In Convulsion" à 1:02), ce riffing rapide et bien plus complexe qu’il n’y parait de prime abord ainsi que tout un tas de séquences au groove absolument redoutable et qui vont ainsi servir de parfait contrepoints à toutes ces accélérations sauvages (le premier break de "Nauseous Hallucinations" à 0:59 puis encore un petit peu plus loin à compter de 2:41, "Deluded" à 0:49 et 1:48, "Gagging In Convulsion" à 1:05, "Degradations Of The Flesh" à 1:29 et 4:19). Bref, un lien de parenté des plus évidents qui fait toujours beaucoup d’effet.

Enfin, dernier atout à faire valoir, un sens de la mélodie suffisamment aiguisé pour que celui-ci donne lieu à quelques solos appréciables comme sur "Nauseous Hallucinations" à 2:41, "Deluded" à 1:55 et 3:17, "Gagging In Convulsion" à 1:52 ou "Degradations Of The Flesh" à 2:28...



Vous l’aurez compris, difficile de ne pas se montrer enthousiaste à l’écoute de Deranged et de ses quatre nouvelles compositions pas originales pour une sou mais diablement efficaces. De la production aux compositions, on trouve chez Hyperdontia tout ce qui fait le charme du Death Metal sans pour autant donner dans la surenchère quel qu’elle soit. De la technique au rythme en passant par les ambiances et la production tout s’avère particulièrement bien dosé. Un savoureux mélange de brutalité et de groove pour un EP toujours trop court lorsque les choses s’avèrent aussi convaincantes mais que l’on ne manquera pas de savourer avec délectation. Encore une franche réussite en somme... En allant jeter un coup d’oeil à l’historique de mes dernières chroniques je me suis rendu compte que cela faisait maintenant un petit peu plus d’un mois que je n’avais pas écrit au sujet d’un disque de Death Metal. 