Mercenary - Demos Collection Chronique Demos Collection (Compil.)

Né des cendres de Bukkake Boys, Mercenary voit le jour à Atlanta en 2013 sous l’impulsion de Michael Aaron Rubinstein et Jesse Lipper. Une carrière malheureusement de courte durée puisque deux ans plus tard le groupe bouffait déjà les pissenlits par la racine… Celle-ci verra néanmoins se succéder deux démos, la première en 2013 intitulée tout simplement Demo 2013 et la seconde en 2015 avec Atlanta's Burning. Deux modestes contributions passées sous les radars de la plupart d’entre nous et parues à l’époque en cassette uniquement sur le label Scavenger Of Death, petite structure locale menée par Greg King (Carbonas, GG King, Ryan Dinosaur...) et Ryan Bell (Bukkake Boys, Cops, GG King, Ryan Dinosaur...).



Les choses auraient normalement du en rester là mais avec le décès en 2021 de Michael Aaron Rubinstein, véritable pilier de la scène Punk / Hardcore d’Atlanta, le label Beach Impediment (Heaven’s Gate, The Knife, Condor, The Chisel, Warthog, Impalers...) a, dans un effort de préservation et surtout afin de rendre hommage à ce monsieur parti trop tôt, choisi de compiler ces deux démos le temps d’un unique pressage vinyle pour le moins providentiel. Intitulée Demos Collection, cette compilation revêt plutôt d’ailleurs des airs de discographie puisqu’en plus des onze titres issus des deux seules démos de Mercenary on y trouve également le morceau "Dreams / Reality" tiré de la compilation Hardcore Gimme Some More parue en 2015 sur Beach Impediment.



Comme le suggère volontiers cet artwork dont les collages D.I.Y. sans équivoque mettent en avant quelques-uns des maux qui rongent nos sociétés capitalistes (religion, pollution, menaces nucléaires, conflits armés, autorités...), Mercenary n’est pas là pour enfiler des coquillettes sur un collier de fête des mères. Passé ainsi les quelques larsens qui servent à introduire "Feeding", le groupe américain va très vite mettre les pieds dans le plat, révélant à qui voudra bien les écouter une recette aussi simple qu’efficace qui ne devrait pas manquer de convaincre l’amateur de Punk / Hardcore qui lira ces quelques lignes.



Servis par une production rudimentaire mais néanmoins suffisamment pêchue et équilibrée pour ne pas être un frein à leur appréciation, ces douze compositions brillent en effet par leur caractère ultra-dépouillé. Un riffing qui, par essence, n’a rien de bien sorcier (quelques accords balancés évidemment à toute berzingue) et qui fait largement écho aux origines de la scène Hardcore au début des années 80 par son intensité, son urgence et son caractère hystérique particulièrement réjouissant. À ce titre, la batterie n’est naturellement pas en reste puisqu’elle déroule quant à elle des patterns tout aussi rudimentaires hérités de la scène Crust. Des cavalcades D-Beat entrainantes (ainsi que quelques breaks bien sentis et nécessaires afin de casser quelques bouches supplémentaires) qui à défaut d’originalité (et aussi un petit peu de variété) font montre d’une efficacité à toute épreuve. Enfin n’oublions pas non plus le regretté Michael Aaron Rubinstein aka Ruby dont le chant arraché et constamment à bout de souffle participe largement à cette sensation d’urgence qui domine à l’écoute de cette compilation. Ouais, vous l’aurez compris, c’est bel et bien pied au plancher, le couteau entre les dents et sans un regard en arrière que Mercenary mène ses assauts au vitriol.



Aussi, bien qu’il s’agisse d’une compilation, on appréciera de constater qu’il y a derrière ces deux (trois?) enregistrements une évidente homogénéité. Certes, en prêtant attentivement l’oreille il est aisé de mettre le doigt sur les subtiles différences qui existent entre les titres de la première démo de Mercenary et ceux de Atlanta's Burning mais en vérité il faut vraiment s’y intéresser pour espérer les percevoir. Bref, une compilation qui pourrait presque ressembler à un premier (et unique) album.



Encore une fois, permettez-moi de faire court puisqu’à vrai dire je ne sais pas quoi rajouter d’autre au sujet de cette sortie. Eh oui, inutile de s’étaler en palabres superflus pour évoquer ici un Punk / Hardcore nihiliste et anti-capitaliste qui en l’espace d’une vingtaine de minutes, d’une douzaine de riffs et de quelques roulements de tambours pour le moins efficaces et entrainants va mettre tout le monde d’accord à l’exception, comme toujours, des quelques relous de services qui peinent à jouir face à ce genre de déflagrations certes rudimentaires mais ô combien jouissives. Allez, ne perdez pas davantage de temps et allez m’écouter tout ça rapidement !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE