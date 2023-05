Breeding Chaos - Diffraction Matters Chronique Diffraction Matters (EP)

death metal qui va tenter de faire son trou au sein d’une scène saturée. BREEDING CHAOS vient de Marseille (bébé) et nous propose donc ses quatre premières compositions via l’EP « Diffraction Matters » à la pochette sympathique bien que peu compréhensible. Quoi qu’il en soit, l’effort esthétique est là, dommage que je n’ai pas su trouver les crédits mentionnant son auteur, j’aurais aimé pouvoir jeter un œil à ses autres travaux.



Du côté de la production également les musiciens s’en sortent plutôt bien. Elle est certes perfectible et manque parfois un peu de puissance au niveau des rythmiques qui, par conséquent, perdent de leur ampleur, mais je ne vois rien qui rendrait l’écoute rédhibitoire. Le cap de la forme est donc passé, intéressons-nous à présent au fond.



Au niveau du style pratiqué, le quatuor a comme qui dirait le cul entre deux chaises. D’un côté, il y a des influences brutal death issues des années 90, et je pense notamment à GOLEM sur le titre « Darkness Divine », de l’autre, la formation aborde des territoires plus mélodiques notamment au niveau des lignes de guitares, lignes qui m’apparaissent d’ailleurs comme le principal maillon faible (coucou Laurence !) des morceaux. En effet, alors que le chanteur Bruno Gabriel est doté d’un organe bien guttural et que certains breaks rythmiques amènent une saine lourdeur à l’ensemble (« Falls the Shadow » par exemple), je me passerais bien volontiers de l’introduction au piano de « Darkness Divine » ou des passages trop téléphonés en termes de mélo death. L’auditeur sent donc bien que le groupe est encore jeune, qu’il a de la fougue à revendre mais qu’il gagnerait à laisser maturer ses titres quelques mois supplémentaires avant de les enregistrer. Car c’est sans doute l’un des écueils de la modernité et des plateformes digitales : sitôt écrit, sitôt mis en ligne là où un peu de recul ne ferait parfois pas de mal.



Le pendant positif de cette réactivité, c'est que BREEDING CHAOS a déjà pu faire ses premiers concerts et qu'il sera à l'affiche du festival Melting Pot fin mai du côté d'Aix-en-Provence. Gageons que ces expériences Live permettront une progression accélérée et que les Marseillais nous reviendront mieux armés car il y a du potentiel, particulièrement lorsqu'il s'agit de dérouler du mid-tempo épaisseur molletonnée. C'est donc encore un peu trop léger à mon goût, même si le patriotisme m'incite à encourager l'écoute de cette jeune pousse. A voir ce que cela donnera dans quelques années…

