Cela va faire bientôt 10 ans que DAEMONIAN existe et reproduit son style favori avec talent. Le groupe japonais est effectivement né en 2014 sous l’impulsion d’un seul homme, Lord Metal (aka Lord Nothingness), également responsable d’autres entités telles que ANCIENT COSMOS, EVIL BEAST ou CURSEDNESS. Le point commun entre elles est uniquement l’entêtement du monsieur à travailler seul, car le style pratiqué et les ambiances délivrées sont clairement différents. Il penche plus vers le death dans l’un de ses projets, plus vers le thrash dans un autre. Et avec DAEMONIAN ? Il suffit de voir la pochette pour deviner…



Oui, la dynamique, mais surtout les couleurs sont des indices évidents. Elles rappellent le bleu-violet chéri par Necrolord et principalement son travail pour les visuels de DISSECTION et DARK FUNERAL. Et même si celui-ci a travaillé pour d’autres formations dans des styles assez variés, c’est bien au black mélodique trempé dans le death que l’on pense avant tout. C’est exactement ce que l’on va trouver sur ce deuxième album de DAEMONIAN, justifiant donc une pochette qui s’en rapproche. Elle est l’œuvre d’un autre Japonais, Kenro "Tawachiko" Imamura, qui a déjà gribouillé pour d’autres formations du même Lord Metal, mais aussi pour les deux détraqués White et Alice et leurs projets frapadingues FAITH OV GESTALGT, SUICIDE FOREST, 幻妖雛… Le résultat est assez classique, mais très facile à identifier. Et ça tombe bien puisque c’est aussi le cas des compositions de The Frost Specter's Wrath.



Il contient 8 morceaux et cumule près de 33 minutes. Il renvoie directement au milieu des années 90, période où déjà plusieurs tons de black metal se distinguaient. Il y avait celui qui était gelé, et celui qui était plus chaud. Ce dernier était revigorant, avec un son plus puissant, des mélodies galopantes et enivrantes, des riffs plus travaillés et une place plus importante laissée aux solos. Tout cela, c’est ce qui est proposé ici, avec un respect sans faille pour les formations d’autrefois et aucune intention de renouveler le genre. Tous les morceaux s’efforcent juste de réveiller la bête endormie, et ils parviennent à refaire vibrer les mêmes alarmes. Le musicien se fait plaisir, et il arrive à emporter l’oreille de l’auditeur grâce à un bon talent d’écriture et un niveau très honorable à la guitare. Les titres vont au principal et ne s’embarrassent pas de passages inutiles. Ils peuvent ainsi être très courts comme « Blizzard Blast » qui tabassent en un temps record de 1:48, ou s’allonger juste un peu avec l’intégration d’une guitare acoustique, histoire de ne pas non plus être que pur tapage, comme sur « Back from the Oblivion ».



DAEMONIAN est un groupe de passionné, et il s’adresse à ceux qui aimeraient partager et retrouver cet amour pour le black / death mélo qui blaste sévère. C'est très réussi, et il faut être bien exigeant pour ne pas bouger la tête et taper du pied à multiples reprises, et principalement sur le dernier morceau : "The Frost Specter's Wrath".

2023 - Zero Dimensional Records Black Death Mélodique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Death Mélodique - 2014 - Japon

tracklist 01. Back from the Oblivion 02. King of the Daemons 03. Hatred Kills Sorrow 04. The Root of All Evil 05. Northern Darklights 06. Blizzard Blast 07. Eternal Black Winter 08. The Frost Specter's Wrath

Durée : 32:46

parution 31 Janvier 2023

