Membre du Pure Raw Underground Black Metal Plague Circle, Grymmstalt est l’un des nombreux projets de l’infatigable Carlos Andrés plus connu sous le nom de Lord Valtgryftåke. Si certaines des entités qu’il mène le sont en solo (Gryftigæn, Lord Valtgryftåke, Ründgard) d’autres comme celle-ci le sont en compagnie de musiciens piochés à droite et à gauche. Pour accompagner le prolifique chilien dans ces nouvelles pérégrinations ésotériques, on retrouve ici au chant un autre stakhanoviste de la scène sud-américaine en la personne de Jose Amay aka Wampyric Strigoi (Dungeon Steel, Wampyric Rites, Winterstorm...).

Vraisemblablement en activité depuis moins d’un an, le duo a donné naissance à une première démo (Endlichkeit) parue l’année dernière sur le label Mahamvantara Arts Records (petite structure appartenant à monsieur Carlos Andrés) avant de poursuivre quelques semaines plus tard seulement (décembre 2022) avec la sortie de ce premier album intitulé Anthems Of Mournful Despondency.



C’est avec le label portugais Signal Rex qu’a choisi de collaborer Grymmstalt pour ce premier longue durée. Un disque dont l’artwork rudimentaire tout droit sorti d’une photocopieuse probablement aussi vielle que moi en dit long sur ce que nous réserve ces quarante-cinq minutes. Eh oui, sans trop de surprise, les deux sud-américains versent une fois encore dans la pratique d’un Black Metal toujours aussi dépouillé et sinistre. Un véritable sacerdoce auquel s’astreignent les deux hommes avec toujours autant de passion et de dévotion.



Pour ce énième projet, ces derniers ont choisi d’explorer de nouveaux horizons, ceux d’un Black Metal atmosphérique qui possède (malheureusement) les défauts de ses qualités. Je l’écris ici entre parenthèses car tous ne seront pas gênés (moi le premier) par ces aspects probablement jugés rebutants par une majorité des auditeurs mais qui caractérisent pourtant la musique de Grymmstalt.

Tout d’abord, comme l’artwork et le nom des intervenants le suggèrent, Anthems Of Mournful Despondency est marqué par une production particulièrement dépouillée et lointaine où règnent en maitres guitares faméliques, batterie réduite à son plus simple appareil, basse pour le moins inexistante et voix fantomatiques. Bien entendu, le tout est servi avec ce qu’il faut de souffle et de grain pour mieux coller à ces atmosphères sinistres et processionnaires qui enveloppent de leurs voiles morbides ces cinq compositions au long cours. Alors évidemment, ce genre de production décharnée reste un élément clivant, même parmi les amateurs de Black Metal, mais à mon sens c’est pourtant l’un des principaux atouts de ce premier album puisque cela participe grandement aux charmes de ce type de Black Metal primitif de fond de cave mené par cette quête perpétuelle d’authenticité.

Probablement plus "problématique" pour un grand nombre de potentiels auditeurs, le caractère extrêmement lancinant et répétitif de ces cinq morceaux dont la durée oscille entre six et douze minutes. En effet, seul compositeur à bord, Lord Valtgryftåke a choisi de miser ici sur la nature hypnotique de ses riffs et de ses structures, sur cette batterie tranquille et sur sa voix trainante et spectrale pour tenter de séduire l’amateur de Black Metal. Un parti-pris qui devrait naturellement en laisser plus d’un sur le carreau dans la mesure où l’on peut en effet avoir l’impression que rien n’avance et que les choses se répètent sans fin pendant de longues minutes... Pourtant, ce sont bel et bien ces répétitions aliénantes (tout de même marquées par quelques variations rythmiques et/ou mélodiques) qui participent là aussi aux charmes de ce Black Metal atmosphérique et envoûtant dont certaines séquences évoquent autant Burzum (ces atmosphères boisées, solitaires et résolument sinistres) qu’Urfaust (ce chant plaintif, habité, halluciné).



Alors oui, cela peut sembler étrange de mettre la lumière sur ce premier album en évoquant ses qualités comme de véritables points de blocage. La vérité est tout de même qu’Anthems Of Mournful Despondency n’est pas un album forcément très facile à aborder. Entre ces rythmes posés et processionnaires, ces riffs lents et répétitifs, ces voix lointaines et ces ambiances ésotériques, ce premier album se destine à tout ceux capables d’apprécier ce manque évident d’agressivité, ces cadences peu soutenues et un côté répétitif particulièrement prononcé. Car les qualités de ce premier album sont ailleurs, notamment dans son caractère hautement hypnotique, dans les paysages désolés et meurtris qu’il évoque à travers ses mélodies dépouillées et sinistres et dans ses atmosphères évoquants l’au-delà... Bref, malgré un nombre de projets assez conséquent, Lord Valtgryftåke prouve une fois encore qu’il est demeure pertinent peu importe la situation, peu importe l’entité. Certes, le Black Metal de Grymmstalt ne fera pas l’unanimité mais cela n’a pas d’importance, le duo nous offre là une belle leçon de Black Metal atmosphérique et c’est bien là l’essentiel.

2022 - Signal Rex Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Seelenangst (07:08) 02. Wehmut (09:25) 03. Nachsinnen (12:14) 04. Nachgiebikeit (09:38) 05. Schmerzan (06:25)

Durée : 44:50

line up Wampyric Strigoi / Chant

Lord Valtgryftåke / Guitare, Basse, Batterie, Synthétiseur

parution 21 Décembre 2022

