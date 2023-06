Goatmoon - What Once Was... ...Shall Be Again Chronique What Once Was... ...Shall Be Again

[ A propos de cette chronique ]



Oh, cela fait 12 ans que je n’avais pas fait de chronique de l’un des Finlandais les plus célèbres du monde du black metal ! GOATMOON ! En fait, je n’avais jamais eu l’occasion d’en parler sur Thrashocore parce que c’est mon bon ami Sagamore qui en était en charge. Volontairement bien sûr. Sur notre webzine, nous avons la liberté de choisir les albums que nous traitons. Il avait noté Silver Serpent en 2021, un opus parenthèse qui a aussi pu en échauder certains en proposant un seul titre, instrumental et à classer dans le Dungeon synth… Bonjour au revoir…



Heureusement, ce n’était vraiment qu’une parenthèse, mais pour certains, cela a été un faux pas qui a brisé une certaine magie. Comme un magicien qui déciderait le temps d’un tour de faire l’hélicoptère avec sa bite. Il aurait beau revenir à un tour plus classique tout de suite après, on aurait du mal à effacer de notre esprit ce que l’on viendrait de subir. D’autres ont abandonné GOATMOON pour son implication apparemment trop appuyée dans la scène NS. Même si elle n’est pas nouvelle, elle n’est aucunement cachée, et un split partagé avec THY SERPENT et (surtout) WOLFNACHT en 2022 a à nouveau montré qu’aucune équivoque n’était possible.



Mais allez, plongeons tout de même dans What Once Was... ...Shall Be Again. Composé de 8 morceaux, il totalise 43 minutes. Les pistes font généralement 5 minutes, et il n’y a que la première qui est plus longue, atteignant 8 minutes, pour la simple raison qu’elle est placée en première position et qu’elle a été couplée à l’introduction de l’album. Les ambiances sont exactement celles que l’on connaissait de GOATMOON, avec un black metal aux mélodies appuyées, parfois même presque trop envolées et « joyeuses ». Le dosage est cependant différent d’un morceau à l’autre. « Snakes Above, Dragon Below » et « Protector of the North » sont les plus sucrés, les plus caloriques, avec du clavier et un entrain exagéré, mais dont on aime se repaître à petites doses. Le premier inclut des vocaux originaux, presque déclamés à la BAL-SAGOTH. Le deuxième balance des solos guitares débridés… D’autres pistes sont plus timorées, ne laissant pas les riffs éclater autant à la face de l’auditeur. Elles réclament plus d’écoutes pour se dévoiler et paraissent ainsi moins grossières. Je pense à « Trinity », qui s’appuie surtout sur une flûte assez discrète… Et puis il y a des morceaux intermédiaires, gai sur une partie, plus posé sur le reste, comme sur « What Once Was... ». Bref, il s’agit bel et bien d’un album de GOATMOON, mais qui s’amuse un peu plus que d’habitude à changer le volume de clarté entre chaque composition.



Ce résultat est évidemment le choix de l’unique tête pensante du groupe, le beau roux doudou BlackGoat Gravedesecrator. Mais il ne fait à nouveau plus que l’écriture des compositions, la batterie et les vocaux. Le reste est confié à des musiciens de session. Sami Tenetz, de THY SERPENT, s’occupe de la guitare rythmique et acoustique. Un certain CR-1 fait des chœurs et les guitares. La basse est confiée à Stormheit, comme c’est le cas en concert aussi depuis 2013. Il a apparemment un abonnement aux projets NS puisque c’est la thématique du projet solo à son nom et qu’il a aussi joué en live pour… DER STÜRMER… Je parlais aussi de claviers, ils sont dus à M. Uttermark, inconnu au bataillon. Et je parlais de flûtes, elles sont comme par le passé jouées par Skratt, ancien bassiste et claviériste de PEST et HORNA…



A eux tous, ils nous délivrent donc un nouvel album qui a de bons moments de bravoure et d’excellents éclairs de réussite. Une mélodie par-ci, des chœurs entraînants par-là, un final à la guitare solo jouissif sur « Raging with the Lion's Blood »… Mais je ne peux pas dire que c’est l’album de GOATMOON qui m’a le plus convaincu jusqu’à maintenant. Je n’arrive pas à déterminer la raison… Peut-être qu’il est difficile de rivaliser avec les premiers albums du groupe ? Peut-être que j’ai trop en mémoire l’hélicobite ? Du coup, j’ai longuement hésité sur une note, trouvant que 7.5 était bien sévère, ayant peur que 8 soit généreux… Allez… au moment où je dois prendre la décision c’est l’un des meilleurs moments qui passe dans mes oreilles, alors… 8 ! Oh, cela fait 12 ans que je n’avais pas fait de chronique de l’un des Finlandais les plus célèbres du monde du black metal !! En fait, je n’avais jamais eu l’occasion d’en parler sur Thrashocore parce que c’est mon bon ami Sagamore qui en était en charge. Volontairement bien sûr. Sur notre webzine, nous avons la liberté de choisir les albums que nous traitons. Il avait noté Voitto Tai Valhalla 7.5/10 en 2014 et Stella Polaris 8.5/10 en 2017. Mais allez savoir pourquoi, il n’a pas souhaité se lancer dans la rédaction de son opinion concernant ce 7ème album. Pourquoi ? La faute au temps passé et à une passion éteinte ? 6 ans ont effectivement passé depuis le véritable dernier album. « Véritable » car il y a tout de même euen 2021, un opus parenthèse qui a aussi pu en échauder certains en proposant un seul titre, instrumental et à classer dans le Dungeon synth… Bonjour au revoir…Heureusement, ce n’était vraiment qu’une parenthèse, mais pour certains, cela a été un faux pas qui a brisé une certaine magie. Comme un magicien qui déciderait le temps d’un tour de faire l’hélicoptère avec sa bite. Il aurait beau revenir à un tour plus classique tout de suite après, on aurait du mal à effacer de notre esprit ce que l’on viendrait de subir. D’autres ont abandonnépour son implication apparemment trop appuyée dans la scène NS. Même si elle n’est pas nouvelle, elle n’est aucunement cachée, et un split partagé avecet (surtout)en 2022 a à nouveau montré qu’aucune équivoque n’était possible.Mais allez, plongeons tout de même dans. Composé de 8 morceaux, il totalise 43 minutes. Les pistes font généralement 5 minutes, et il n’y a que la première qui est plus longue, atteignant 8 minutes, pour la simple raison qu’elle est placée en première position et qu’elle a été couplée à l’introduction de l’album. Les ambiances sont exactement celles que l’on connaissait de, avec un black metal aux mélodies appuyées, parfois même presque trop envolées et « joyeuses ». Le dosage est cependant différent d’un morceau à l’autre. « Snakes Above, Dragon Below » et « Protector of the North » sont les plus sucrés, les plus caloriques, avec du clavier et un entrain exagéré, mais dont on aime se repaître à petites doses. Le premier inclut des vocaux originaux, presque déclamés à la. Le deuxième balance des solos guitares débridés… D’autres pistes sont plus timorées, ne laissant pas les riffs éclater autant à la face de l’auditeur. Elles réclament plus d’écoutes pour se dévoiler et paraissent ainsi moins grossières. Je pense à « Trinity », qui s’appuie surtout sur une flûte assez discrète… Et puis il y a des morceaux intermédiaires, gai sur une partie, plus posé sur le reste, comme sur « What Once Was... ». Bref, il s’agit bel et bien d’un album de, mais qui s’amuse un peu plus que d’habitude à changer le volume de clarté entre chaque composition.Ce résultat est évidemment le choix de l’unique tête pensante du groupe, le beau roux doudou BlackGoat Gravedesecrator. Mais il ne fait à nouveau plus que l’écriture des compositions, la batterie et les vocaux. Le reste est confié à des musiciens de session. Sami Tenetz, de, s’occupe de la guitare rythmique et acoustique. Un certain CR-1 fait des chœurs et les guitares. La basse est confiée à Stormheit, comme c’est le cas en concert aussi depuis 2013. Il a apparemment un abonnement aux projets NS puisque c’est la thématique du projet solo à son nom et qu’il a aussi joué en live pour…… Je parlais aussi de claviers, ils sont dus à M. Uttermark, inconnu au bataillon. Et je parlais de flûtes, elles sont comme par le passé jouées par Skratt, ancien bassiste et claviériste deetA eux tous, ils nous délivrent donc un nouvel album qui a de bons moments de bravoure et d’excellents éclairs de réussite. Une mélodie par-ci, des chœurs entraînants par-là, un final à la guitare solo jouissif sur « Raging with the Lion's Blood »… Mais je ne peux pas dire que c’est l’album dequi m’a le plus convaincu jusqu’à maintenant. Je n’arrive pas à déterminer la raison… Peut-être qu’il est difficile de rivaliser avec les premiers albums du groupe ? Peut-être que j’ai trop en mémoire l’hélicobite ? Du coup, j’ai longuement hésité sur une note, trouvant que 7.5 était bien sévère, ayant peur que 8 soit généreux… Allez… au moment où je dois prendre la décision c’est l’un des meilleurs moments qui passe dans mes oreilles, alors… 8 !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Werewolf Records Black Metal mélodique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Goatmoon

Black Metal mélodique - 2002 - Finlande

tracklist 01. Intro / Snakes Above, Dragon Below 02. Raging with the Lion's Blood 03. Breastfed by Reptiles 04. Flying on Torn Angelwings 05. Rodent Throne 06. What Once Was... 07. Trinity 08. Protector of the North

Durée : 43:26

parution 20 Janvier 2023

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Goatmoon

Voitto tai Valhalla

2014 - Werewolf Records Goatmoon

Tahdon Riemuvoitto (Compil.)

2013 - Werewolf Records Goatmoon

Stella Polaris

2017 - Hells Headbangers Records / Werewolf Records

Essayez aussi Unanimated

Victory In Blood

2021 - Century Media Records Sarcasm

Within The Sphere Of Ethereal Minds

2017 - Dark Descent Records Fornication

D N hAte

2007 - Rupture Music Wyrms

Sarkhral Lumænor - La lueur contre les fléaux

2022 - Purity Through Fire Onheil

Razor

2009 - Cyclone Empire Records