D’ailleurs on va se demander dès le départ ce qui est passé par la tête du combo pour mettre « Constant To Death » en guise d’ouverture, tant ce titre n’a aucune vitesse et même ne décolle jamais en se montrant chiant et indigeste au possible. Si cette entrée en matière n’est guère réjouissante heureusement elle va être compensée par la triplette à venir (« They Lie », « Redemption », « Stored In Blood ») qui va permettre au disque de retrouver des couleurs, de par une explosivité retrouvée et une rapidité majoritaire. En effet si la première des trois compos nous balance du pur Teutonic Thrash à l’ancienne les deux suivantes ne vont pas être en reste avec une écriture assez sobre où le tempo va rester globalement élevé mais sans oublier de varier un peu les plaisirs, histoire d’éviter toute sensation de répétition. Alors certes tout cela est générique au possible et balisé à outrance mais ça fait quand même le boulot correctement à défaut d’en être mémorable, une constante avec l’entité auquel on est depuis toujours habitué… même s’il faut bien avouer que le dernier tiers de cette galette va nous offrir de très bons moments ultra-efficaces et remuants. En effet entre le primitif et radical « Children Cry Alone » qui sent bon le Punk se montre taillé pour la scène (vu que ça file en permanence à toute allure) ou encore le mid-tempo entraînant de « Bloodrush », on voit que quand les gars vont à l’essentiel et simplifient leur écriture ça passe tout de suite nettement mieux le cap des écoutes. A cela il suffit d’ajouter le rampant et sombre « Down From Above » (idéal pour secouer la tête et qui se montre assez accessible musicalement), et surtout le furibard « The Blood Runs Red » à la montée en température progressive (qui sent l’ombre des vieux SLAYER), avant de partir en mode épique tel un road-trip de motards sur l’autoroute lancés à toute allure.



On voit donc qu’il y’a (et heureusement) de bonnes choses à se mettre sous la main bien qu’il y’ait peu de chances que tout cela passe les écueils du temps, car ça manque toujours d’un truc pour franchir cette étape primordiale. Néanmoins cela est toujours bien supérieur à « The Guilty Shepherd » au manque cruel d’entrain, à « A Voice For The Voiceless » aux relents Hard-Rock mal fichus et qui donne la sensation de durer une plombe (alors que ça n’est pas du tout le cas), et enfin à « Black Rain » plan-plan et qui ne décolle jamais en attrait comme en rythmique – et tout ça sans compter quelques effets vocaux et sonores pas toujours très inspirés ni digestes. Du coup même si ça reste majoritairement positif ça n’est pas encore là que les vétérans vont intéresser au-delà d’un cercle restreint et espérer mieux que de faire l’ouverture des ténors historiques comme de la nouvelle génération, vu que ce cru 2023 sans démériter se cale en milieu de tableau d’une discographie bien fournie mais décousue mais dont au final on ne retiendra quelques bribes éparses. En revanche il faut saluer chaleureusement la persévérance de son leader qui n’a jamais rien lâché malgré les galères, vu que tant d’autres auraient déjà abandonné et raccroché les gants depuis longtemps pour bien moins que ça. "On prend les mêmes et on recommence" tel est le crédo de Volker Fredrich depuis bientôt quarante ans à la tête de sa formation, une période émaillée d’un manque d’intérêt criant du public et de changements à foison de labels comme de personnel. En revanche il faut saluer chaleureusement la persévérance de son leader qui n’a jamais rien lâché malgré les galères, vu que tant d’autres auraient déjà abandonné et raccroché les gants depuis longtemps pour bien moins que ça.

2023 - El Puerto Records Thrash Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.47/10

plus d'infos sur Necronomicon

Thrash Metal - 1984 - Allemagne

écoutez Constant To Death

They Lie

Ecoute intégrale

tracklist 01. Constant To Death (02:57) 02. They Lie (02:44) 03. Redemption (02:52) 04. Stored In Blood (03:28) 05. The Guilty Shepherd (05:33) 06. A Voice For The Voiceless (03:26) 07. Black Rain (05:37) 08. Children Cry Alone (02:07) 09. Bloodrush (03:09) 10. Down From Above (05:02) 11. The Blood Runs Red (05:13) 12. Poverty Show (04:33) 13. Outro (01:50)

Durée : 48:31

line up Volker ''Freddy'' Fredrich / Chant - Guitare Rythmique

Marco Lohrenz / Basse

Rik Charron / Batterie

Glen Shannon / Guitare Lead

parution 28 Avril 2023

