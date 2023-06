Black Eucharist - Inn of the Vaticide Chronique Inn of the Vaticide

Qui a dit que les groupes actuels sonnaient tous modernes ? Toi peut-être ? Et si tu l’as dit, c’est sans aucun doute parce que tu regrettes qu’il y ait à notre époque si peu de formations profondément démoniaques et malsaines et aux ambiances définitivement crues et irrespirables. Alors cherche bien, cherche mieux, et ne fais pas non plus trop le blasé quand tu découvres un album qui cumule ces… qualités. Cherche, et trouve Inn of the Vaticide, premier opus des Américains de BLACK EUCHARIST.



Il a pris ce nom en 2021, car avant il était encore plus direct et s'appelait BLACK EJACULATE. Il avait alors sorti une demo de trois titres en 2019, intitulée Cum Soaked Messiah, qui avait bénéficié d’une version cassette sortie sur le fameux Iron Bonehead Productions et qui était agrémentée de deux reprises des maléfiques Finlandais de RIDE FOR REVENGE. 4 ans après, le changement de nom a été effectué, mais le line-up est resté exactement le même : Infestor aux guitares / vocaux, Gravepisser à la basse, Shemhamforash à la batterie. Trois énergumènes actifs ailleurs, par exemple au sein de DEMISER qui touche au thrash ou encore IMPEST et BLOOD OUROBOROS qui touchent au death. Et c’est sans rejeter ces influences qu’ils se sont lancés dans des compositions pour BLACK EUCHARIST, bien au contraire. Ces 8 morceaux gardent toute la chaleur et toute l’agressivité du black et du death pour les inclure dans tout ce que le black peut faire de plus sale et d’immonde.



Certains auront sans doute envie de faire des comparaisons avec GRAND BELIAL’S KEY, mais c’est bien un cran plus bourrin et maléfique. GBK, qui a plus de nuances, se fait sodomiser par les narines… C’est plus à PROFANATICA que j’ai pensé, ainsi qu’à ces autres groupes qui parviennent à faire monter la température à des niveaux douloureux. Les guitares sont accordées très bas, la batterie martèle sans émotions, les vocaux sont très graves et lancent des postillons d’acide brûlant. C’est sans pitié. Sans aucune pitié… ou presque ! Parce que parmi cet océan de dégueulis pervers se cachent de micro-espace de souffle : quelques samples apparemment tirés de films, mais surtout un titre OVNI, un intermède placé en plein milieu, en 5ème position. C’est « The Soiled Crucifix », et c’est un titre instrumental champêtre avec une petite mélodie synthétique… Ça ne dure qu’une minute trente, mais on se demande vraiment ce que ça vient faire là... C’est pour aérer sans doute…



BLACK EUCHARIST est un groupe extrême qui fait du bien dans une scène qui manque récemment de ce genre de gros tapage sonore. On en ressort avec un bon mal de crâne, mais aussi avec l’impression d’être plus fort que 39 minutes plus tôt… Parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.

Chroniqueur : 7.5 / 10

Black Metal brutal - 2018 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 23 Juin 2023

tracklist 01. Black Ejaculate 02. Deflowering Jerusalem 03. Drowned Flock 04. Inn of the Vaticide 05. The Soiled Crucifix 06. Broken Staff of the Shepherd 07. Ziziphus Paliurus 08. A Foul Stench Lingers at Peo

Durée : 39:26

