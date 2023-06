Vomitheist - NekroFvneral Chronique NekroFvneral

Si on connaît le charme et le calme légendaire de la Suisse celle-ci n’est cependant pas épargnée par le bruit et la fureur de nombre de formations particulièrement énervées et inspirées, surtout depuis une quinzaine d’années période où la scène extrême a explosé aux quatre coins du pays. Car parmi la multitude d’entités relativement récentes à la qualité imposante on peut facilement citer tous styles confondus ALGEBRA, BÖLZER, BORGNE, CALCINED, DARKRISE, EGGS OF GOMORRH, NEAR DEATH CONDITION, REQUIEM, SCHAMMASCH, STORTREGN ou encore UNGFELL… signe qu’elle est désormais révolue l’époque où la confédération Helvétique se résumait seulement à ALASTIS, CELTIC FROST, CORONER, DARKSPACE ou encore SAMAEL. Parmi toute cette actuelle génération il va falloir aussi compter sur les petits gars de VOMITHEIST (qui n’ont rien à voir avec un mélange entre VOMITORY et ATHEIST), qui auront mis dix ans pour mettre en boîte ce premier album mais où au final l’attente valait largement cela tant le rendu y est impeccable de bout en bout, offrant ainsi un pur disque de Metal de la mort dégoulinant de graisse et délicieusement rétro. Car nous renvoyant aux origines du genres des deux côtés de l’Atlantique (des Etats-Unis en passant par le Royaume-Uni et la Suède) le trio originaire du canton de Thurgau près de la frontière Allemande s’est particulièrement appliqué, en dévoilant une musique sans surprises et calibrée mais au rendu imposant et aidé par une production énorme qui donne l’impression que l’ensemble a été enregistré en live et à l’arrache.



Il ne va d’ailleurs pas falloir longtemps pour s’apercevoir de la puissance générale et des nombreuses influences présentes ici, car l’ouverture intitulée « Strangled By Entrails » va sentir autant le AUTOPSY sur ses parties explosives d’obédience Punk que BOLT THROWER dès le tempo ralentit et que l’ensemble s’alourdit en dévoilant un groove implacable. Mettant d’entrée toute la palette rythmique sur le devant de la scène la bande n’oublie pas également d’insérer une dose d’ENTOMBED et DISMEMBER afin d’annihiler toute volonté de résistance, et réussit à doser parfaitement l’équilibre musical de ses ténors sur une écriture sobre et qui fait mal aux cervicales tout en servant de parfait défouloir. Si tout cela sonne effectivement comme du déjà-entendu ça n’en reste pas moins d’une attractivité totale que le rendu soit relativement dense comme totalement primitif et radical, à l’instar des ultra-courts « Horrific Bloodshed » et « NekroFvneral » qui misent sur la vitesse furieuse et donnent aussi l’impression que Chris Reifert et ses troupes ont émigrés à Göteborg, en y ajoutant une grosse de Hm-2. Offrant une énergie intense et sans lassitude le groupe va ainsi conserver son attractivité et ce même en ralentissant l’allure comme cela est le cas des rampants et pachydermiques « Putrefaktor » et « Tormenting Fungal Infestation », qui vont se montrer hyper inspirés en donnant l’envie de headbanguer comme il faut et qui mettent à l’honneur une musique plus sombre et suffocante qui ne perd rien en attrait général. D’ailleurs ce qui va ressortir quand le tempo s’alourdit et que le rendu est au bridage intensif c’est que l’on y ressent des influences de GRAVE très marquées (époque « As Rapture Comes ») au niveau des riffs comme de la batterie, comme c’est le cas sur les excellentissimes « Symbiotic Putrefaction » et « Gut Asphyxiation » à la lourdeur indécente - et dont le solo pour la première compo a de grandes similitudes avec la patte si reconnaissable d’Ola Lindgren.



Autant dire qu’avec tous ces noms cités tout cela vise haut en termes de qualité, et le rendu est à la hauteur des espérances vu qu’on n’est jamais pris de cours par un soupçon d’ennui, tant la fluidité et l’homogénéité ne s’éclipsent jamais jusqu’à la dernière seconde - et ce même si on regrettera l’allonge inutile de la conclusion intitulée « Carnivorous Cult » (qui sert de bouquet final mais qui aurait pu facilement être réduite de la moitié des douze (!) minutes ici présentes). Néanmoins ce très léger faux-pas ne va rien entacher aux très bonnes impressions vues jusqu’à présent (mention spéciale au groove impressionnant de « Morbid Decomposition »), tant cela sonne comme un pur hommage sincère et implacable aux historiques et fondateurs du Death Metal… qu’ils soient ou non en vie encore aujourd’hui. Sans aucune prétention que celle de faire plaisir à une large frange du public le combo s’offre une réalisation facile d’accès, sans chichis et d’une grande sobriété où l’excès technique n’est jamais de mise. S’il est évident qu’il lui manque encore un chouia pour espérer passer un cap on ne va pas faire la fine bouche devant ce disque qui défoule et va faire voyager dans le passé ce que l’on ait envie de revenir à la réalité, preuve de son indéniable réussite surtout avec cette qualité d’écriture absolument nickel qui garantit de longs moments d’écoute avec toujours le même plaisir.

