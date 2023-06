Thulcandra - Hail The Abyss Chronique Hail The Abyss





Peut-être aurait-il fallu patienter pour peaufiner les compositions ? Une première partie sans trop de surprise mais plutôt efficace dans la lignée de son prédécesseur A un mois d’intervalle, Steffen Kummerer aura fait l’exploit de rallier les premiers adeptes de ses deux camps, Thulcandra ( A Dying Wish ) et Obscura ( A Valediction ). Un regain d’inspiration et d’efficience qui aura surpris pas mal de monde. A peine digéré, un an et demi seulement après A Dying Wish , Thulcandra (épaulé d’un nouveau bassiste) revient pour un cinquième album toujours sous l’étendard Napalm Records, le mixage de maître Dan Swanö et le crayon de Herbert Lochner (pas de retour de Necrolord).N’en déplaise au cercle des outrés depuis Fallen Angel's Dominion , “Dissection mon Amour” ne changera certainement jamais pour le style de Thulcandra, à vrai dire le groupe suédois avait déjà tout inventé en terme de black/death mélodique il y a 30 ans déjà… A Dying Wish n’aura donc pas changer la donne, si ce n’est une musique extrêmement “directe” et calibrée pour tenir la nuque pendant plus 45 minutes. L’albumà moitié entamé, le groupe bavarois semble vouloir continuer en ce sens mais malheureusement sans son efficacité… Évidemment les structures des morceaux, les arrangements et les nombreux leads mélodiques démontrent un réel effort des Allemands. Sauf que l’écoute subira de nombreux “accoups”, du remplissage (“Velvet Damnation”, Acheronian Cult”, rattrapé par son break mélodique à 3:56) ou des essais de thrash du pauvre (“On the Wings of Cosmic Fire”, “Blood Of Slaves”). Thulcandra tentera d’apporter un aspect plus “ambiancé” au “metal anti-cosmique”sur la seconde moitiée de la galette, malheureusement encore trop aseptisé (interludes acoustiques compris), les émotions d’un Fallen Angel's Dominion manquent cruellement (“The Final Closure” à l’effet pschitt). Le chant essoufflé de Steffen en partie en cause.Peut-être aurait-il fallu patienter pour peaufiner les compositions ? Une première partie sans trop de surprise mais plutôt efficace dans la lignée de son prédécesseur A Dying Wish . On retrouve ainsi de nombreux passages mélodiques glacials mais embourbés dans des morceaux téléphonés qui rendront l’écoute beaucoup moins fluide que sur son aîné. Les quelques tentatives plus “émotives” mais sans effet n’aideront pas tellement. Reste que comme à son habitude Thulcandra délivre un black/death mélodique complet et de qualité, dans ce rayon il y a toujours peu à se sustenter.

