Inner Savestates - A Fleeting Glimpse of Fulsome Deaths Chronique A Fleeting Glimpse of Fulsome Deaths (EP)

blackened post hardcore : la fuite. Comment ça, cela ne fait qu’une seule réaction ? Bah comme moi, en général, je fuis, je ne sais pas ce que font les autres hein ! Mais là, étant plus ou moins dévolu à traiter les demandes directes, la conscience professionnelle a pris le pas sur l’instinct primal. D’où mon écoute de « A Fleeting Glimpse of Fulsome Deaths », premier EP d’une toute nouvelle formation parisienne : INNER SAVESTATES, que l’on pourrait hâtivement traduire par « savoirs intérieurs ». Au pire, même si je n’apprécie pas, tout sera dit en une vingtaine de minutes et cinq titres donc c’est jouable.



En général, j’aime bien savoir si les musiciens ont un passif, me faire une petite idée du truc avant de m’y plonger. Là, ce sera le mystère absolu quant au sextette : R1, C6, P2, à moins que des cellules Excel aient décidé de monter un groupe, je ne suis guère avancé… Des licenciés de la fédération de Bataille Navale peut-être ? Le mystère restera entier pour ce premier contact. Côté artwork, nous ne sommes pas plus aidés, l’illustration étant suffisamment neutre (bien que sympathique) pour ne pas aiguiller l’auditeur, quitte à le laisser sur une fausse piste. Par conséquent, je suis bien obligé d’écouter !



Au moins, il n’y a pas tromperie sur la marchandise. Les compositions sont clairement pensées comme des brouets hardcore qui alternent pures explosions de violence et fausses accalmies post, fausses car si musicalement les instruments savent se faire plus tendres, le chant, lui, sort très rarement du registre hurlé. Après, à de rares exceptions près (INNER SAVESTATES mais les influences principales, j’ai tendance à aller les chercher dans le hardcore dissonant américain, un



