Très intéressant ce nouvel album des Allemands de FJOERGYN. Mais attention, « intéressant » ne signifie pas nécessairement « efficace ». Cet album en est un bon exemple, avec neuf compositions très déséquilibrées, proposant de l’originalité mais seulement quelques passages de fulgurance. Le visuel est d’ailleurs du même acabit : intéressant, original, personnel… Mais beau ? Efficace ? Pas vraiment... Il titille la curiosité mais il ne donne pas envie de le contempler longuement.



FJOERGYN est une entité née il y a plus de 20 ans, en 2003, avec à sa tête le guitariste pianiste claviériste chanteur Stephan L.. Il est épaulé depuis 2006 par le batteur Martin L., depuis 2009 par le guitariste chanteur Marcelus W. et depuis 2016 par le guitariste Philipp T. ainsi que par le bassiste Sven G.. Oui, il y a du monde ! C’est nécessaire pour satisfaire l’ambition et l’exigence de la musique pratiquée. Depuis 6 albums déjà la formation est à la recherche de la sophistication et de l’expression artistique pour créer un black metal à la fois symphonique et avant-gardiste.



Et du coup, ils trifouillent, ils trifouillent beaucoup. Ils mettent des instruments variés, des machines, des effets divers et s’amusent à varier les vocaux, toujours avec des paroles dans un allemand parfois trop rèche pour plaire à l’oreille. Ces mélanges s’enchainent plus ou moins naturellement, et vont selon les passages rappeler d’autres formations avant-gardistes. ABORYM, ARCTURUS, CARACH ANGREN... Les passages qui m’ont le plus convaincu sont : le synthé naïf sur « Prometheus III », le saxophone d’un certain Johannes Grimm sur le morceau instrumental « Komm, Abel, lass uns aufs Feld gehen! » et les effets vocaux tragico-épiques sur « Vater(s)land ». Mais aussi envoûté sois-je ici, beaucoup trop de passages à vide font retomber l’intérêt, et m’empêchent de vouloir revenir plus fréquemment à l’écoute...



C’est au final une note sévère que je mets à Judasmesse, même si je lui reconnais du travail. Il est à recommander à ceux qui ont envie de se prendre la tête autour d’ambiances plus élitistes. Elles ne donnent pas envie de porter des peaux de bête, ni de se peindre le visage ou de se taillader les veines, mais beaucoup plus de s’installer dans son fauteuil le plus confortable et de s’allumer une pipe. C’est tout à fait l’impression que j’ai durant toute l’heure de jeu. Sauf que voilà, qui fume la pipe aussi longtemps ? Ça va quelques minutes, pas plus...

2023 - Trollzorn Records Black Metal Avant-gardiste notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.33/10

Black Metal Avant-gardiste - 2003 - Allemagne

tracklist 01. Sturz 02. Kain 03. Komm, Abel, lass uns aufs Feld gehen! 04. Prometheus I - Briefe eines sterbenden Kosmos 05. Prometheus II - Uranos Zorn 06. Prometheus III - Plagen 07. Vater(s)land 08. Non Serviam 09. Warfarin / Kreuzmann

Durée : 59:31

