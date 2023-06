Antimoine - Liber Ivonis Chronique Liber Ivonis (EP)

black metal en provenance du Québec, c’est encore une fois un « one-man band » et « Liber Ivonis » est donc le tout premier EP d’ANTIMOINE. Autant de suite clarifier les choses, un antimoine n’est pas une personne opposée aux moines hein, c’est un élément chimique, un métalloïde… Et là je comprends mieux pourquoi Saint Pierre se disait influencé par l’alchimie. Si j’ai cherché l’explication sur Internet ? Evidemment.



Maintenant que le doute est levé, même s’il reste bien évidemment un fond de satanisme à la musique ainsi qu’une dimension lovecraftienne (un grand classique qui dans cent encore fera des émules), il me reste à évoquer les nombreuses autres qualités de ces cinq titres. Le musicien évolue dans un style mélodico-épique, citant lui-même heavy metal mais exécutés avec vitesse et précision. En général, ce n’est pas vraiment là où vont mes préférences mais le bonhomme a tout de même un sacré talent pour maîtriser aussi bien chaque instrument, la production « aérée » permettant notamment de bien distinguer la basse, cette dernière possédant des lignes relativement complexes et ne se contentant pas de suivre bêtement la guitare rythmique. D’ailleurs, la clarté ne se fait pas au détriment de la puissance, au contraire, elle s’adapte parfaitement aux variations d’intensités mais toujours avec le souci de demeurer compréhensible pour l’auditeur.



Du côté des guitares, les plus mélodistes d’entre-nous apprécieront vraisemblablement l’effort qui a été fait pour utiliser des tessitures variées sur la base de différentes techniques : le fameux « note à note, corde à corde », l’accord plaqué ou barré, l’arpège, quelques solos (rares mais bien exécutés et fort à propos), cela rendant en définitive chaque titre accrocheur, mémorisable et ce même lorsque les six minutes sont dépassées (« Liver Ivonis » ; « Ex Oblivione »). Les traditionnels passages acoustiques sont également présents mais jamais superflus. Une fois n’est pas coutume, ils ne servent pas à augmenter artificiellement la durée d’une chanson ou à combler les vides, ils participent pleinement à l’atmosphère du disque.



