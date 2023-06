Geist of Ouachita - Imprisoned in the Graven Wood Chronique Imprisoned in the Graven Wood

Tu sais quel est le point commun entre DARKEST BETHLEHEM, NOCTURNAL TYRANT, TOME OF ALSIARE, 1789, DEATH BE WITH THEE et XIRGAN ? Oh, tu as trouvé la bonne réponse ? Le point commun, c’est que… tu n’en connais aucun… Eh, oui, OK, je comprends mais non ! Le véritable point commun c’est qu’on retrouve dans chacune de ces formations un homme, américain, appelé Roanoke. Il fait partie de la « génération Corona », et c’est depuis 2021 qu’il est ultra-actif dans tous les groupes cités, et plus encore ! Parfois il ne fait qu’un instrument, parfois deux, parfois tous, et parfois il fait aussi les vocaux. Il fait tout ce que tu veux finalement, de la guitare à la batterie en passant par le clavier et la basse. Et au sein de GEIST OF OUACHITA, il est tout seul. Mais ne me demande pas pourquoi il a ressenti le besoin de créer spécifiquement ce groupe-là, car il y fait une musique toujours aussi fidèle à celle qu’il fait ailleurs : du raw black metal.



La différence, c’est que cette fois-ci un label s’est intéressé à lui. Et pas des moindres puisque c’est le spécialiste du genre, le Portugais Signal Rex, qui l’a pris sous son aile. Disons que c’est logique vu que les compositions grésillent et installent un froid brulant pour des ambiances similaires à celles des formations extrêmes des années 90, celles qui enregistraient avec les moyens du bord, celles qui se contentaient parfois d’une seule prise, celles qui me font penser avant tout aux Allemands de MOONBLOOD.



C’est une référence évidente parce qu’on y trouve à la fois un son tout cracra ainsi qu’une grosse envie de placer du riff qui accroche l’oreille directement. C’est assez neuneu en quelque sorte, parce que ces mélodies sont à peine quelques accords répétés sans grande variation, mais on sent tellement l’implication, on comprend tellement que le musicien y croit, que l’on se laisse emporter. C’est régressif, et c’est ce que j’adore dans ce genre de formations. J’ai conscience des limites de ces compositions, mais elles m’agrippent ! Du son misérable, des vocaux hurlés en retrait, des riffs simples… C’est tout ce que je réclame !

2023 - Signal Rex Raw Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Geist of Ouachita

Raw Black Metal - 2021 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 15 Juin 2023

tracklist 01. Vampyric Exhumation 02. Awakening of Ancient Blood 03. Lust of Ichor 04. From a Tree I Hang in Chains 05. A Vengeful Spirit Imbued by Hatred 06. Imprisoned in the Graven Wood

Durée : 32:03

