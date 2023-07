Excrementiis - La glorieuse morte Chronique La glorieuse morte

L’exécutoire des mourants » parue en 2022, voici venir aujourd’hui « La glorieuse morte », premier album du duo français EXCREMENTIIS. Si vous avez vu le logo, inutile de vous faire un dessin : c’est du black metal, une telle graphie ne saurait mentir. Encore va-t-il falloir en déterminer l’espèce… Alors peut-être pour aiguiser vos appétits féroces, commencerai-je par préciser qu’Aboth est à la batterie et que vous avez sans doute apprécié son style au sein de SPHERIC UNIVERSE EXPERIENCE, style que vous retrouverez donc ici dans un contexte cependant plus âpre, la formation se définissant comme du « black metal français, conceptuel, poisseux, morbide et gracieux. » Je ne m’amuserai pas à tout analyser pour dire si oui ou non tel ou tel adjectif est légitime mais c’est clair que par rapport aux formations précitées, c’est le jour et la nuit noire. Le deuxième homme sera donc Carcass Excrementis (chant, basse, guitare), présent sur la seule et unique démo de At the Begining of the End… ». Pas des jeunes pousses donc et, en général, c’est plutôt bon signe.



Musicalement, le positionnement d’EXCREMENTIIS est assez difficile à cerner. Un titre tel que « Douce dame jolie », dont le texte est de Guillaume de Machaut, compositeur et écrivain du quatorzième siècle, pourrait inscrire la formation dans une scène moyenâgeuse et folklorique, avec en prime ses références à la bête du Gévaudan (« Bête, es-tu là ! » ; « Gavaudan ») ou encore à la peste (j’y reviens juste après), mais ce n’est qu’une composition qui ne reflète finalement qu’approximativement le reste du propos. En effet, à mon oreille, cela sonne surtout comme du punk déglingué, ces guitares en quasi son clair (« Sine Nomine », entre autres) car, textuellement, nous sommes assez loin des préoccupations principales de KPN (du moins de ce que je comprends) et ce même si l’approche du chant me ramène encore à ce nom maudit.



Il demeure que ce black rural, une spécificité française il me semble, il me plaît beaucoup. Il véhicule une misère, une forme de noblesse dans la pauvreté que je retrouve dans certains romans de Zola (pas le rappeur bordel), « La terre » notamment puisque ancré dans la paysannerie… Le disque passe donc de mélopées acoustiques (« Prélude d’après hiver ») à des incartades dans la France médiévale en passant par des choses plus rustres, sans jamais se départir d’une mélancolie tenace, même lorsqu’elle s’exprime par la violence (« Biscornu »). C’est d’ailleurs bien ainsi qu’il s’agirait d’expliquer la musique d’EXCREMENTIIS : il y a quelque chose de bancal, d’irrégulier, qui la rend fascinante, de la même façon que le difforme attire autant qu’il repousse.



