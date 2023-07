Combust - Another Life Chronique Another Life

Il n’est pas rare que les concerts auxquels j’assiste servent de mise au point et de rappel à l’ordre au sujet de groupes dont je n’ai fait que survoler la discographie ou que j’ai à tord plutôt mal jugés. Si je vous raconte cela, c’est parce qu’une fois encore c’est ce qui s’est passé avec les Américains de Combust dont j’ai découvert le premier album à sa sortie en 2022 mais qui, pour je ne sais quelle(s) raison(s), n’avait pas su à l’époque répondre pleinement à mes attentes. Il aura donc fallu attendre de voir le groupe investir les planches du Glazart dimanche dernier et surtout d’y briller pour que je me laisse enfin séduire par le Hardcore des New-Yorkais.



Formé en 2017, le groupe sera notamment révélé par la sortie l’année suivante d’une première démo sur le défunt label nantais Straight & Alert Records (Harm Done, Raw Justice, Worst Doubt, Mindforce, Regional Justice Center...). À celle-ci succèdera dès 2019 un premier EP paru cette fois-ci sous les couleurs du label Edgewood Records (Blind Justice, Dead Heat, Regulate, Trail Of Lies). Après ce début de carrière effectué sur les chapeaux de roue, trois ans seront nécessaires aux Américains pour accoucher d’une suite digne de ce nom. Ce retour évidemment très attendu par tous ceux qui avaient déjà posé leurs oreilles sur la musique de Combust s’est fait par le biais de ce premier album sorti en mars 2022 sur Cash Only Records, jeune et prometteuse structure américaine sur laquelle on retrouve également Ekulu, Big Cheese, Illusion ou bien encore Raw Brigade.



Premier atout et non des moindres, cette illustration particulièrement colorée qui habille ainsi Another Life. Une oeuvre signée du tatoueur Chad Koeplinger qui ne manque pas d’attraper l’oeil grâce à ces couleurs particulièrement chatoyantes et à ces faces animales aux formes et aux proportions pour le moins singulières. Bien entendu, cela ne pourrait suffire à justifier la note dont vous avez certainement déjà pris connaissance avant même la lecture de cette chronique. En effet, même s’il a fallut que le groupe s’agite devant moi pour me faire changer d’avis, force est de reconnaitre qu’il y a effectivement matières à se réjouir tout au long de ces vingt-cinq minutes diablement efficaces.

New-York oblige, la musique de Combust ne pouvait prendre racine que dans les fondements de cette scène dont le groupe est lui-même issu. Cependant, contrairement à un grand nombre de ses contemporains, c’est vers des formations généralement moins citées que ce dernier va puiser l’essentiel de son inspiration. Parmi elles, Killing Time et Breakdown ainsi qu’Outburst, petit groupe plus discret mais néanmoins très actif entre 1987 et 1989 et qui depuis peu s’agite de nouveau sur scène pour le plus grand plaisir des vieux de la vieille comme des plus jeunes tout aussi friands de ce genre de Hardcore particulièrement dynamique. À ces quelques noms, il convient également d’ajouter celui de Cro-Mags (période The Age Of Quarrel), formation emblématique ayant largement contribué à l’essor du Thrash / Crossover à New-York et dans le monde entier dès la seconde moitié des années 80.



Sans surprise, rien de neuf sous le soleil new-yorkais puisque ce que nous offre ici Combust n’est rien d’autre qu’un concentré brut et sincère de Hardcore à l’ancienne (plus Punk que Metal avec notamment ce riffing souvent assez simple et rudimentaire comme on peut l’entendre par exemple sur des titres tels que "The Big Game", "Why I Hate" ou "The Knife") matinée malgré tout d’influences Thrash / Crossover toujours aussi nerveuses et incisives (outre quelques fulgurances dispensées notamment sur les excellents "Devil In Me" et "Set To Explode", on sent également que les poignets d’Alex Basovsky et de Peter Martingano sont largement mis à contribution tout au long de ces vingt-cinq minutes). Un mélange qui a évidemment déjà fait ses preuves par le passé et que les New-Yorkais s’approprient ici sans jamais faillir. Aussi, si on se réjouira naturellement de la nature concise et dynamique de ces onze compositions proposées ici par Combust, on ne manquera pas de saluer également le groove insolent et pour le moins irrésistible qui les caractérise. Car si elle n’est pas la formation la plus agressive ni la plus véloce aujourd’hui en activité sur le circuit, celle-ci se révèle cependant d’une efficacité absolument infaillible lorsqu’il s’agit de faire chalouper les foules. En effet, avec des moments aussi "voyous" que ce qui nous est proposé par Combust sur des titres comme "Why I Hate" à 0:53, "The Knife" à 1:54, "Set To Explode" à 0:07, "Prison Of Time" à 0:02, "Struggle Inside" à 2:18 et j’en passe, attendez-vous à devoir esquisser quelques pas de danse et autres mouvements de tête et d’épaules tout au long de cette petite demi-heure.



Extrêmement classique sur le fond comme sur la forme, Another Life n’en demeure pas moins un premier album extrêmement bien ficelé et finalement plus rafraichissant qu’il n’y paraît en allant ainsi piocher, au moins en partie, chez des groupes dont l’influence n’est aujourd’hui pas aussi flagrantes que d’autres bien plus souvent cités. Certes, tout cela manque effectivement d’originalité, certes quelques séquences peuvent également paraitre un poil trop simples pour ne pas dire anecdotiques (notamment certains riffs déjà entendus un nombre incalculable de fois) mais cela est bien relégué aux oubliettes grâce à une efficacité et à un groove de tous les instants qui rendent finalement Another Life particulièrement convaincant. Bref, ce premier album ne changera rien à la scène Hardcore mais il n’en reste pas moins un uppercut bien placé qui ne manquera pas de faire transpirer les amateurs de (New-York) Hardcore.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE