Oldskull - The Defeat of Humanity Chronique The Defeat of Humanity (EP)

Death and Metal », ce n’est peut-être pas la façon la plus originale pour débuter une carrière mais ce fut, en 2009, le choix des Toulousains (ou Albigeois) d’OLDSKULL. Les esprits chagrins diront que l’appellation n’est également pas des plus originales et que, puisque rien n’est sorti en quinze ans, se rebaptiser aurait pu être une option intéressante… Sauf que si ce n’est l’arrivée d’un second guitariste en 2019, les musiciens sont les mêmes depuis le début, j’imagine aisément qu’ils soient attachés à leur logo. De plus, inactivité discographique n’est pas ici synonyme d’inactivité scénique, la formation ayant eu l’occasion, ses dernières années, de côtoyer The Defeat of Humanity » un EP proposant six nouvelles compositions qui fleurent le bon death metal mastoc des années 90, avec une approche davantage américaine qu’européenne.



Je passerai rapidement sur la pochette que je trouve un peu trop brouillonne, même si on en comprend aisément l’idée générale, pour aller droit au but, d’autant que le disque a été réédité par le label



On appréciera également cette basse bien ronflante, agressive, qui apporte toute l’épaisseur nécessaire aux morceaux. Comme quoi, même avec deux guitaristes très présents, quand on sait bien s’y prendre les quatre cordes s’avèrent utiles. De plus, OLDSKULL n’étant pas simplement là pour distribuer des coups de masse sur la tronche des amateurs qui se risqueraient à tendre une oreille, il s’évertue à proposer des chansons étoffées aux changements de rythmes fréquents, même s’il ne va jamais jusqu’au pur blast et que les classiques mélodies à deux guitares manquent parfois de lisibilité du fait d’un rendu sonore surtout conçu pour cartonner les foules. Mais comme cela n’est qu’un épiphénomène, cela n’entache en rien la qualité globale et l’on comprend ainsi mieux que ces mecs soient des partenaires de choix pour partager une affiche.



Bizarrement, j’ai du mal à identifier les influences principales, car il y en a certainement : j’ai évoqué MERCYLESS et c’est vrai que je pense parfois un peu à « Coloured Funeral » dans ses aspects les plus brutaux, aux débuts de GODZILLA (notamment la démo « Possessed » de 1998) et qu’il jouait du death metal sur certains passages de « Good Blood », peut-être aussi à des choses comme



