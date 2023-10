One Step Closer - This Place You Know

This Place You Know



Alors que les Américains de One Step Closer viennent tout juste de terminer l’enregistrement de leur deuxième album dont la sortie devrait en toute logique se faire l’année prochaine, je saisi l’opportunité qui m’est donnée de rebondir sur l’actualité pour vous présenter enfin cette jeune formation qui, rapidement, s’est imposée comme l’une des principales sensations de la scène Hardcore de ces dernières années.



Formé en 2016 à Wilkes-Barre, Pennsylvanie, une petite ville d’environ 45000 habitants située à moins d’une demi-heure de route de Scranton et des bureaux de Dunder Mifflin, One Step Closer va entamer un début de carrière tout à fait ordinaire avec la sortie de démos et EPs parus sur de toutes petites structures n’ayant d’ailleurs plus jamais donné signe de vie (Silverwood Records et Dividing Line Records). C’est en novembre 2018, après un EP promotionnel paru l’année précédente, que le groupe rejoint l’écurie Triple B Records. Une collaboration actée dès 2019 avec la sortie du EP From Me To You qui aura permis de mettre ces jeunes américains sur les radars de tous les amateurs de Hardcore sensible. Deux ans plus tard, One Step Closer récidive avec cette fois-ci un premier album intitulé This Place You Know paru pour l’occasion sous l’étendard du label de Boston Run For Cover Records (Fiddlehead, Portrayal Of Guilt, Citizen, Narrow Head, Rival Schools...). Un disque qui s’est rapidement imposé comme un incontournable parmi la jeune génération de Hardcore kids.



Pour illustrer celui-ci, le groupe a fait appel à un certain Jeffrey Kam, artiste sino-canadien qui s’est chargé de mettre en image, à sa manière toujours un brin surréaliste, la ville de Wilkes-Barre (on peut en effet apercevoir notamment le Market Street Bridge sur la droite ainsi que ces chaines montagneuses qui la borde (Endless Mountains et Pocono Mountains)). Une œuvre qui fait directement écho au titre de ce premier album ainsi qu’à ces sentiments ambivalents et contradictoires que les cinq garçons de One Step Closer peuvent ressentir à l’égard de cette ville dans qui les a vu grandir et évoluer et dont ils ont réussi à s’extraire en formant ce groupe qui leur aura permis de découvrir un peu de ce monde qui les entoure.



Citant un vaste panel d’influences allant du Hardcore métallique à la Poison The Well et Shai Hulud à un Hardcore plus émotionnel (Bane, Have Heart, Defeater) ou direct (Inside Out, Turning Point) en passant par l’Indie Rock sauce Midwest des années 90 (Mineral) et même le Punk Rock (Blink 182, Green Day et bien évidemment leurs "grands-frères" de Title Fight, groupe voisin faisant aujourd’hui figure de vétéran puisqu’il aura suscité quelques vocations parmi cette jeunesse de Pennsylvanie), One Step Closer va prendre un malin plaisir à mélanger toutes ces sonorités au son d’un Hardcore métallique et mélodique d’obédience straight edge particulièrement chargé en émotions.

Très éloigné de cette vision viriliste et dur à cuir du Hardcore que l’on connait bien, les Américains vont préférer mettre en avant leurs failles et leurs fêlures, que ce soit bien évidemment dans les paroles sincères et touchantes de leur chanteur Ryan Savitski ("I won’t go because you cry for help, but you can’t help yourself. This place you know, sometimes it hides the truth and it let’s people go" ("I Feel So"), "I tried so hard, to tell myself, that I’m not spinning I tried so hard, to run away, but I can’t run from here" ("Home For The Night"), "Please tell me I’ll be alright I’ve never felt so distant in my life... I’ll never know how to feel when I’m alone. I’ve never known what it means to let go" ("Pringle Street"), "How can you drown your thoughts like they mean nothing. But there’s no cry for help when you’re slowly sinking") ("Chrysanthemum")) que dans la musique elle-même. À ce titre, même si ce premier album se veut plutôt "agressif" et "direct" dans son approche, les mélodies n’en tiennent pas moins un rôle prépondérant tout au long de ces vingt-huit minutes. De ces guitares mélancoliques aux mélodies sensibles et à fleur de peau à cette voix arrachée et gorgée d’émotions entre amertume, regrets, craintes et désillusions en passant par ces quelques lignes de chant claires (bien souvent placées en arrière-plan) permettant d’accentuer encore un petit peu plus le trait ("Lead To Gray", "Leave Me Behind", "Home For The Night", "Pringle Street", "Hereafter", "Chrysanthemum"...), tout chez One Step Closer transpire l’émotion brute, de celle qui vous prend aux tripes et ne vous lâche plus...



Mais si le ton général est effectivement à l’introspection et à l’écoute de ces sentiments qui chavirent le coeur et l’esprit, This Place You Know n’en conserve pas moins une part d’agressivité. Outre le chant arraché et passionné de Ryan Savitski, les autres instruments vont également bon train et participent de concert à cette sensation de bousculade sensible qui domine sur cette petite demi-heure. Une section rythmique engageante et engagée entre riffs Punk / Hardcore simples mais efficaces et surtout immédiats, basse vibrante et dynamique et batterie aux avant-postes toujours partante lorsqu’il s’agit de corser le ton à coups de tamtams plus ou moins soutenus. Bref, si les garçons de One Step Closer sont effectivement à l’écoute de leurs émotions, ils n’en restent pas moins versés à l’exécution d’un Hardcore non pas virulent mais en tout cas suffisamment dynamique et entrainant pour galvaniser son public, qu’il soit dans seul dans sa chambre d’adolescent ou face à une scène à scander en chœurs ces refrains imparables.



S’il n’invente rien et qu’il n’en a d’ailleurs jamais eu ni l’intention ni même la prétention, One Step Closer aura largement participé à remettre au goût du jour ce genre de Hardcore sensible et émotionnellement chargé. Un disque habile et particulièrement bien ficelé qui mêle ainsi sentiments et émotions viscérales et agression mesurée. Certes, les adeptes de débardeur et cargo short militaire passeront probablement leur chemin face à cette version d’un Hardcore qu’ils jugeront sûrement trop mièvre et sucrée pour leurs oreilles de bonhommes mais pour les petits coeurs sensibles et tous ceux qui n’ont pas peur d’afficher leurs émotions, la musique de One Step Closer n’aura aucun mal à s’imposer comme une évidence. De celles sur lesquelles on reviendra sans jamais rechigner.



