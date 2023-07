Autrest - Follow the Cold Path Chronique Follow the Cold Path

« Samba… de Janeiro ! Lala lala lalala lala ! Lala, lala lalala lala ! ». J’ai cette mélodie diabolique dès que j’entends parler du Brésil. C’est une malédiction, une terrible malédiction… Mais heureusement, AUTREST est là pour m’apporter de nouvelles mélodies liées à ce pays peu reconnu pour son black metal ! Ouiii, je sais, SARCOFAGO… mais justement, il est difficile de faire une liste aussi longue qu’avec d’autres pays. Mais voilà, vous allez sans aucun doute oublier aussi vite que moi l’origine du groupe. Non seulement parce que la pochette de son tout premier album nous emporte très loin du pays de Pelé, mais aussi parce que sa musique n’en a pas la moindre saveur.



Et c’est bien pour ça que c’est Northern Silence Productions qui l’a signé. Il fait du black atmosphérique classique comme on en trouve à foison sur ce label allemand. C’est même devenu problématique tant la plupart de ses poulains ne se démarquent pas… Il lui arrive certes de trouver parfois une petite perle qui a une identité assez forte pour sortir de la masse, mais AUTREST va malheureusement se ranger aux côtés de ces formations que la plupart d’entre vous avez oubliées, ou jamais découvertes : ENNOVEN, ETERNAL VALLEY, BLOODBARK, SPELL OF DARK… Des groupes qui « font le taf », mais qui ne se sont pas vraiment retrouvés dans les tops annuels…



C’est un peu triste de faire cette constatation, mais AUTREST est du même acabit. Sa musique est très belle, très pure et incitant au voyage de l’âme. Et pourtant, ses effets ne perdurent pas. Ils s’oublient même rapidement, effacés par des albums plus marquants. On ne peut alors que féliciter Matheus Vidor, qui parvient seul à nous emporter dans un monde féérique et apaisant. Mais ce n’est pas un monde qu’il a créé. C’est un monde déjà existant et foulé par beaucoup d’autres. Il en a bien trouvé la clé, et on le remercie de nous ouvrir la porte. « Merci AUTREST. Oui, oui, c’est un monde magnifique. Par contre je suis déjà venu. Oui, c’est toujours agréable de refaire un petit séjour ici. Bien. Bien, bien… Bah… Je vais me poser quelques minutes, et puis je vais rentrer hein. »



Cela peut évidemment suffire pour passer un bon moment. 7 compositions dont une instrumentale, et un total de 43 minutes.

