Mais ce n’est pas la seule actualité concernant Kickback à avoir secoué la scène Hardcore ces dernières semaines puisque le groupe en a également profité pour presser en vinyle et cela pour la première fois depuis sa sortie en 2000 l’excellent EP intitulé Les 150 Passions Meurtrières. Après la réédition LP de



Sorti chez Hostile Records, Les 150 Passions Meurtrières n’est pas ce que l’on peut appeler un disque particulièrement "léger". C’est même d’ailleurs tout le contraire. Il y a d’abord cette illustration extrêmement dérangeante tirée du film Lolita: Vibrator Torture sorti en 1987 et réalisé par le Japonais Hisayasu Satō. Certes, la peur et la souffrance exprimées par cette femme est feinte mais en l’absence de crédits et face à la réputation des Parisiens, le doute a longtemps été permis. Toujours autour du livret, on y trouve également à l’intérieur un extrait pour le moins douloureux du célèbre manuscrit "Les cent vingt journées de Sodome ou l'École du libertinage" écrit par le sulfureux Marquis de Sade. Un livre dont est d’ailleurs tiré le titre de ce EP. Et ce n’est pas tout puisqu’il y a également ces paroles à commencer par ce featuring particulièrement imagé de Profecy sur "Ruining The Show" ("J'arrive dans c'monde d'enculé où des capotes ont craqué. Dans des chattes contaminées syndrome HIV, achevé. J'bouffe de la merde, j'vis dans la merde" suivi par "À deux, à trois, ton intimité on la ruine. On te baise gratuit, ta soeur, ta fille aussi. Cru et hardcore, je privilégie les drogues aux sports. Sans respect pour l'espèce humaine") ainsi que quelques samples particulièrement gratinés. D’abord celui du film Carne réalisé par Gaspard Noé où l’on peut entendre le regretté Philippe Nahon (Seul Contre Tous, Irréversible, Haute Tension...) s’exprimer ainsi : "Il y a bien deux choses que je ne pourrai pas lui refuser... la première c'est un coup de trique... la deuxième c'est un coup de poing…") et puis surtout celui dispensé en guise de conclusion à "Murder Minded". Tiré de The Humiliation Of Heidi réalisé par l’acteur porno Jamie Gillis, on peut y entendre une femme souffrir le martyr dans une séance de torture et d’humiliation particulièrement dérangeante lors de laquelle le tortionnaire à le bon goût de lui rappeler qu’avoir aussi mal est bien là le but d’une telle expérience. "PLEASURE AT ANY COST" comme l’écrit si bien Kickback dans ce fameux livret...



Paru trois ans après Les 150 Passions Meurtrières est notamment marqué par les départs de Boussad Lacheb (guitare) et Stefan Scigalla (batterie). Si le premier ne sera pas remplacé laissant ainsi Irvin Oziel seul guitariste à bord, c’est Simon Doucet des excellents Crossbreed qui occupera ce deuxième poste laissé vacant. Ainsi réagence, Kickback va avec ce EP nous offrir six nouvelles compositions dans un style encore inchangé puisqu’à quelques petites exceptions près, on reste en effet ici sur un Hardcore / Metal très proche de cette pièce maîtresse du Hardcore hexagonal (et international) qu’est

Et si les influences Black Metal ne se feront sentir qu’après l’arrivée de Damien Guimard aka Toxic Harmst (Diapsiquir, ex-Arkhon Infaustus) en 2005, Les 150 Passions Meurtrières commence néanmoins à laisser poindre un réel désir d’émancipation face à une scène Hardcore de plus en plus partagée sur l’attitude particulièrement négative, provocatrice, nihiliste et nietzschéenne des Parisiens. Évidemment "Ruining The Show" et ce fameux featuring évoqué plus haut ne manquent pas d’attirer l’attention mais aussi efficace soit-il, encore aujourd’hui, ce titre semble surtout être inscrit dans son époque. Aussi, c’est davantage avec ce morceau-titre de plus de six minutes que Kickback explore de nouveaux horizons. Une composition quasi-instrumentale (si ce n’est ces quelques samples lointains ou bien ce court passage compris entre 4:11 et 4:33) à la sauce Post-Hardcore défaitiste, au rythme tranquille et entêtant et aux guitares particulièrement désabusées (j’y vois d’ailleurs quelques subtiles rappels à la scène Holy Terror de Cleveland). L’ensemble est cependant rehaussée par une partie centrale plus dynamique et chaloupée ainsi que par de derniers instants où l’on va retrouver cette tension Hardcore qui jusque-là s’était presque totalement effacée.



Produit par Ed Rose que je n’attendais clairement pas là puisque malgré quelques piges pour Coalesce, on lui doit surtout une bonne partie du son de la scène Midwest Emo des années 90 et du début des années 2000 (Boys Life, The Get Up Kids, Kill Creek, The Casket Lottery, Benton Falls, The Appleseed Cast...), Les 150 Passions Meurtrières s’envisage sans mal comme la suite logique de Peut-être n’avez-vous pas fait attention mais Kickback semble vouloir reprendre du service. Je ne parle pas de la version thaïlandaise avec Stephen au chant accompagné pour l’occasion par les musiciens de Whispers (excellente formation originaire de Bangkok dont la musique doit tout aux Parisiens) mais une version plus proche du Kickback des dernières années puisque Pascal Pastore (basse) et Damien Guimard (guitare) sont en effet de nouveau de la partie. 