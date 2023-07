Arche - Transitions Chronique Transitions

Tu ne connais pas Arche. Moi non plus. Tu sais bien que ce n’est pas mon genre de te raconter des histoires. Ces Finlandais sont de jeunes premiers. Créé en 2014, le combo n’a à son actif que deux petites productions, un EP en 2015 et leur premier effort longue durée en 2022 donc. Axé sur un funeral doom – style toujours très, très exigeant si l’on veut bien faire – le combo finlandais accouche de trois titres pour 37 minutes de musique. Rien d’insurmontable en la matière mais un intérêt spécifique tout de même tant le format, précisément, demeure relativement ramassé pour le genre. Comme si le groupe voulait se tester avant de se lancer vraiment.



Pour le coup, Transitions est une vraie réussite où l’ennui ne l’emporte jamais. Reverential Silence, la pièce maîtresse de 15 minutes, est convaincante, dans un style lourd mais aussi percé de rais lumineux, comme Shape of Despair peut le proposer, d’éclats soudains émergeant des abysses. Si le propos est naturellement pesant et oppressant, les respirations spontanées sont nombreuses, tantôt portées par de discrets soli, tantôt charriées par une atmosphère globale bourrée d’emphase. C’est tout l’intérêt du funeral doom proposé par le groupe, que de mixer dans une solution parfaitement équilibrée la profondeur du style et les aspects aériens et mélodiques que l’on peut retrouver chez les ténors du genre, comme Mournful Congregation par exemple. Ce premier morceau est ainsi une franche réussite, suffisamment varié pour emporter l’auditeur et installer un univers pertinent, fait de descentes abruptes et d’envolées lyriques.



Cette marque se retrouve dans le second titre, Transition, qui démarre sur des notes graciles, emplies de nostalgie pour se poursuivre sur des tonalités plus désespérées, où toute lumière semble avoir disparue. Véritable morceau de transition, qui porte ainsi parfaitement son nom, il permet de basculer sur le dernier titre de l’album, In a Solace Light, qui renoue avec les profondeurs et contraste ainsi avec Transition.



Sans révolutionner le genre, Arche délivre néanmoins un premier album de belle qualité, ramassé mais pertinent, qui offre à voir ce dont le combo finlandais est capable. Doté d’un son très efficace et de compos parfaitement équiibrées, le funeral doom d’Arche mérite sans aucun doute une oreille attentive.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE