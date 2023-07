Miserable Failure - Tocká Chronique Tocká (EP)

F STANDS FOR FUCK YOU sous la houlette du label MSRBLFLR jusqu’en 2016, année où le duo semble avoir repris son indépendance. C’est donc toujours en totale autonomie que paraît « Tocká », un cinquième EP composé d’une seule composition (« Toska ») de vingt-cinq minutes, habitude prise sur « Alone » puis poursuivie sur « Death March ». Une deuxième habitude qui perdure, c’est de proposer des visuels soignés, celui-ci étant particulièrement mystérieux, le grand puits central me rappelant celui présent sur la pochette du premier album éponyme de LYCHGATE. Enfin, une troisième habitude, et non des moindres, c’est cette capacité à produire un grind death metal de haute qualité, forcément un peu progressif et lorgnant à l’occasion sur un post hardcore hyper violent.



La composition a beau être présentée comme découpée en deux parties (plus un épilogue), elles-mêmes subdivisées en respectivement huit et cinq chapitres, il reste qu’à l’écoute tout ce que l’auditeur entend c’est une énorme mandale qui avance comme au ralenti pour venir s’écraser sur son petit visage de chérubin. C’est dense, épais, claustrophobe si tant est que l’adjectif puisse avoir du sens dans un cadre musical et, quelque part, la formation me fait penser à un mélange explosif entre death étant clairement la moins présente dans cette sortie. Donc certes, c’est puissamment énervé mais, MSRBLFLR, ce n’est pas que ça : une précision à toute épreuve dans l’enchaînement des blasts sauvages, une rage vocale phénoménale, un riffing de furieux, des enchaînements parfaitement pensés où les accalmies, rares, sont autant d’îlots salvateurs permettant de reprendre son souffle avant de redescendre dans les gouffres. On ne décroche pas de « Toska », on s’y noie, on s’y perd, on abdique.



Un tel boulot n’aurait su être gâché par une production approximative, aussi a-t-on droit à quelque chose d’à la fois clair et puissant, « suédois » dans l’esprit serais-je tenté de dire même si j’imagine que l’enregistrement fut local et avec les moyens d’un groupe en recherche de contrats discographiques. Quoi qu’il en soit, le résultat est un modèle de professionnalisme, les musiciens n’en étant de toute façon pas à leur coup d’essai. L’expérience paye et si erreurs il y a eu dans le passé, elles sont aujourd’hui toutes gommées.



