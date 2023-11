Ascended Dead - Evenfall Of The Apocalypse Chronique Evenfall Of The Apocalypse





Intitulé Evenfall Of The Apocalypse, ce deuxième album compte onze compositions parmi lesquelles deux titres justement issus des deux précédents splits auxquels Ascended Dead a participé ("Nexus Of The Black Flame" tiré de sa collaboration avec Evil Priest et "Bestial Vengeance" de celle avec Atomicide). Si je fais les comptes, ce sont donc neuf nouveaux morceaux (dont un titre instrumental intitulé « Passage To Eternity » ainsi qu’une courte conclusion) que l’on va pouvoir se mettre sous la dent. Des compositions mises en boîte par Charlie Koryn et Jason Gluck qui signent ici l’enregistrement (les instruments pour le premier, le chant pour le second) ainsi que par Stephen DeAcutis (Dim Mak, Disma, Evoken, Worm...) à qui l’on doit le mixage et le mastering. Reste enfin cette illustration chargée mais extrêmement réussie réalisée une fois de plus par Kyle Bowen dont on reconnait effectivement le coup de crayon / pinceau (pour rappel, on lui doit également (mais pas que) l’artwork de l’album



Si Ascended Dead n’a pas manqué de se rappeler à nos bons souvenirs tout au long des six années qui séparent la sortie de ce premier album et celle de Evenfall Of The Apocalypse, ce serait mentir de dire que nous n’attendions pas impatiemment que le groupe fasse son retour en bonne et due forme. C’est aujourd’hui chose faite (et cela depuis déjà quelques semaines) puisque du haut de ses quarante et une minutes, ce nouvel album ne manquera pas de satisfaire notre appétit pour le Death Metal des Américains. Saluons ainsi en premier lieu l’excellente production qui habille ces quelques titres. Un travail de balance et d’équilibre savamment exécuté afin de permettre à l’auditeur de pénétrer sans avoir à lutter l’univers chargé et chaotique d’un Ascended Dead qui ne s’est vraisemblablement pas assagit avec le temps ou alors si peu puisqu’en gagnant ainsi en lisibilité, en clarté et même en mélodie, la formation aura effectivement perdu un poil de cette intensité et de cette urgence qui le qualifiait précédemment. Avons-nous pour autant perdu au change ? J’avais plutôt tendance à le penser lors des toutes premières écoutes mais finalement, une fois ce petit détail digéré, il s’avère que ce n’est pas le cas puisque comme je l’évoquais brièvement un petit peu plus haut, Ascended Dead n’est toujours pas là pour faire semblant...



Si la formation a effectivement concédé un peu de terrain sur le champ de l’agressivité, Evenfall Of The Apocalypse n’en reste pas moins un album chaotique mené le couteau entre les dents. Bien décidé à marquer d’une pierre blanche son retour par la grande porte, Ascended Dead va donc dérouler tout le nécessaire afin de mener sa blitzkrieg de la manière la plus efficace qui soit. De ces guitares qui riffent et tricotent à toute berzingue (avec au passages ces leads et autres solos chaotiques) en passant par cette batterie tentaculaire naturellement très peu portée sur la demi-mesure ou bien encore ce chant rugueux et à bout de souffle habilement relevé par ces intonations plutôt variées (entre growl "profond", hurlements habités et arrachés et parfois même envolées vocales façon Heavy Metal comme par exemple sur "Visceral Strike"), on ne peut pas dire qu’Ascended Dead se soit particulièrement calmé. À cela il convient également d’ajouter le caractère varié de chaque composition puisqu’en effet, les changements de rythmes, de plans et de cadences sont plutôt nombreux tout au long de l’album. Bref, même si le groupe a quelque peu arrondi les angles ici et là, on est là sur un album sacrément costaud qui ne devrait pas manquer de laisser quelques marques.



Finalement, seuls quelques trous d’air viennent apporter un peu de répit comme le fait justement très bien "Passage To Eternity", titre instrumental situé ici en fin de parcours et qui à la manière d’un "Dormant Souls" présent sur Evenfall Of The Apocalypse s’impose sans mal comme l’album le plus abouti et le plus équilibré d’Ascended Dead à ce jour.



Pour en finir avec cette chronique, concluons en rappelant que si les Américains semblent effectivement avoir levé le pied et, sacrilège, insuffler une touche de mélodie supplémentaire à leurs compositions (en tout cas quelques unes) cela ne vous empêchera pas de vous faire quand même sacrément secouer par ces quatre garçons bien décidés à remettre le nom d’Ascended Dead au coeur de l’équation. Comme moi, vous aurez peut-être envie de grincer un petit peu des dents en première instance mais force est de reconnaitre que c’est une fois de plus par la force, dans le bruit et la fureur, que le groupe impose son Death Metal. Un Death Metal barbare et intense qui ne fera rigoler absolument personne. Bref, tout ça pour dire que vous nous aviez manqué ! 