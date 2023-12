Claustrum - Claustrum Chronique Claustrum

Passé relativement inaperçu par chez nous, le premier album de Claustrum est pourtant l’une des meilleures surprises de cette année 2023. Formé en Italie dans la région de Friuli-Venezia Giulia (entre les villes de Trieste et Gorizia), l’histoire du groupe débute en 2020 alors que le monde entier se retrouve complètement bouleversé par une pandémie mondiale à laquelle nous n’étions absolument pas préparé... Si c’est sous la forme d’un quatuor que Claustrum effectue ses premiers pas, les Italiens vont très vite se retrouver à évoluer sous la forme d’un trio avec Pablo Antonio Rivera (Affliction Vector) au chant et à la guitare, Paolo (Feral Forms, Grime) à la basse et Stefano S. (Fierce) à la batterie. Un line-up définitif qui donnera naissance en janvier 2023 à une première démo bien vite expédiée (même pas six minutes) avant de poursuivre en mai dernier avec la sortie de ce premier album éponyme sur le label italien Unorthodox Emanations (Anachronism, Ferum, Teratoma...), sous-division du célèbre Avantgarde Music spécialisée dans le Death Metal.



Enregistrés au Track Terminal Studio sous la houlette de Francesco Bardaro du groupe Tytus, les sept titres de ce premier album sont ensuite passés entre les mains expertes de Gabriele Gramaglia (Cosmic Putrefaction, Turris Eburnea, Vertebra Atlantis...) ici en charge du mixage et du mastering. C’est d’ailleurs à lui que le groupe doit sa signature sur le label milanais après que celui-ci ait envoyé un exemplaire de la démo susmentionnée. Reste alors cette illustration tentaculaire et grouillante que l’on doit à un autre italien du nom de Davide Mancini. Il signe ici une oeuvre particulièrement chargée mais néanmoins réussie qui ne devrait pas manquer d’attirer les regards et par conséquent pousser les quelques curieux dans la bonne direction (si cela à marché pour moi alors pourquoi pas vous?).



"We don’t care too much about experimenting", voilà le genre de sentence sans appel que n’hésite pas à lâcher Claustrum en interview. Aussi ne vous attendez pas à ce que ces Italiens sortent véritablement des sentiers battus et vous bousculent en dehors de votre zone de confort puisque ces derniers n’en ont jamais eu la moindre envie. Citant pour influences des groupes tels qu’Autopsy, Death et Incantation (parmi d’autres noms tout aussi fameux), Claustrum verse en effet dans la pratique d’un Death Metal réservant en effet bien peu de surprises. Certains y verront probablement un prétexte pour ne pas s’y intéresser et passer leur chemin mais ce serait tout de même bien dommage car malgré une approche effectivement des plus classiques, ce premier album a pour lui des compositions particulièrement bien troussées qui ne devraient pas avoir trop de mal à convaincre.



Aussi parmi les influences citées, la plus évidente à l’écoute de ces vingt-huit minutes est sans aucun doute celle d’Incantation. De ces ambiances sombres et fuligineuses à ce growl profond et imposant en passant par ces riffs sinistres et blasphématoires ou bien encore cette appétence flagrante pour les oppositions dynamiques et autres changements de rythmes, Claustrum ne fait aucun secret de son amour pour la formation américaine. Une inspiration majeure pour les Italiens mais une inspiration qui jamais ne s’impose comme un poids trop lourd à porter. Certes, John McEntee et sa bande ont effectivement perdu en force de persuasion ces dernières années mais c’est surtout que Claustrum maîtrise ici parfaitement son sujet. Une formule savamment dosée entre respect des traditions, efficacité de tous les instants et relecture moderne mais en aucun cas artificielle.

Passé cette courte introduction aux sonorités oscillants entre horreur et science-fiction (« Ecpirosi »), les Italiens vont rapidement s’imposer grâce à un "Destined To Rot" révélant d’emblée l’étendue de leurs capacités. De ces coups de pressions redoutables et imposants exécutés sur fond de blasts et autres riffs particulièrement sinistres à ces quelques moments effectivement moins en tension mais du reste extrêmement suffocants, nous autres auditeurs sommes en effet rapidement plongés dans le bain. Aussi après un "Zombi Rats" plus ou moins du même tenant (on y trouve tout de même un poil de groove supplémentaire), on appréciera le changement de braquet opéré sur l’excellent "Desire Of Death (Nuclear Death)" qui par son caractère rampant et ses sonorités plus mélodiques évoque pas mal un groupe comme Spectral Voice avant de tracer un nouveau parallèle avec Incantation le temps d’une courte séquence entamée en fin de parcours... Quant à la suite, celle-ci va se faire au son d’un "Hopeless Despair" mené tambour battant histoire quand même de trancher avec le caractère pesant du titre précédent et un "Awaiting Doom" plus ambivalent capable d’accélérations plus ou moins franches (de cette séquence de tchouka-tchouka toute tranquille débutée à 1:31 à ces salves de blasts entendues à partir de 3:01) mais aussi de ralentissements bien faisandés (les premières et dernières parties). Reste alors cette courte conclusion ("Necroptosi") aux sonorités synthétiques et aux voix menaçantes qui à défaut de s’imposer comme un indispensable permet de clôturer ce premier album dans le ton.



Pour un premier album, les Italiens de Claustrum ont donc frappé plutôt fort. Effectivement, rien de ce qu’ils proposent ne révolutionnera le petit monde du Death Metal mais leur vision fidèle, honnête et passionnée du genre nous permet malgré tout de nous régaler d’un disque particulièrement efficace et cela à tous les niveaux. De ces riffs particulièrement bien ficelés à ces changements de rythmes opportuns et bien sentis en passant par ces ambiances délétères et suffocantes, cette production massive et ces paroles entre horreur lovecraftienne et science-fiction rappelant Edgar Allan Poe, Claustrum ne laisse entrevoir aucun véritable défaut si ce n’est peut-être une durée un brin frustrante. Pour le reste, vous l’aurez compris, c’est effectivement du tout bon.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Unorthodox Emanations Death Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Claustrum

Death Metal - Italie

écoutez Ecpirosi

Destined to Rot

Zombi Rats

Desire of Death (Nuclear Death)

Hopeless Despair

Awaiting Doom

Necroptosi

tracklist 01. Ecpirosi (01:04) 02. Destined To Rot (05:18) 03. Zombie Rat (05:37) 04. Desire Of Death (Nuclear Death) (04:42) 05. Hopeless Despair (04:27) 06. Awaiting Doom (05:30) 07. Necroptosi (01:38)

Durée : 28:16

line up Pablo Antonio Rivera / Chant, Guitare

Paulo / Basse

Stefano S. / Batterie

parution 31 Mai 2023

Essayez aussi Obituary

The End Complete

1992 - Roadrunner Records Apocalypse Command

Damnation Scythes Of Invincible Abomination

2011 - Invictus Productions Amputation

Slaughtered In The Arms Of God (Compil.)

2020 - Nuclear War Now! Productions Maze Of Sothoth

Soul Demise

2017 - Everlasting Spew Records Obituary

Cause Of Death

1990 - Roadrunner Records