Pourquoi Diable avoir parlé de cette sortie alors que vraisemblablement je ne lui trouve que des défauts ? Déjà, parce que le groupe l’a demandé, ensuite parce que je ne condamne pas gratuitement la carrière de VICE&RALE : il y a toujours une possibilité pour qu’on en réentende parler dans un futur plus ou moins proche et je serai peut-être alors soufflé par la qualité de ce que j’entendrai. Il reste que c’est en l’état encore trop insuffisant au regard de ce qui se joue ailleurs, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger. Aux dernières nouvelles, la formation recherchait un bassiste et ses premières dates afin d’accompagner la sortie CD de la démo, j’espère qu’ils ont trouvé les deux et que l’aventure se poursuit. Le goût pour les jeux de mots ne date pas d’hier et les musiciens den’en sont pas à leur coup d’essai puisque certains d’entre eux officiaient auparavant au sein de. J’aurais apprécié qu’ils fassent preuve d’une telle imagination au moment de nommer leur première démo, en l’occurrence «», soit quatre titres présentés comme étant influencés par PANTERA LAMB OF GOD et SLAYER , avec un chant en français. Sur le papier, pourquoi pas ? Ce sont des classiques, nombreux sont ceux qui s’en réclament, « moi j’dis allons-y quoi ! » (pour ceux qui ont la référence).Malheureusement, nous sommes très loin de tout cela à l’écoute de « Du plomb dans la tête », « Le manque », « Chasse à l’homme » et « Enfermé à jamais ». Certes, ce n’est qu’un début et personne n’aurait parié en écoutant la démo «» deque ce dernier engendrerait GOJIRA , aussi subsiste-t-il un espoir que le trio devienne lui aussi un monstre, ne serait-ce qu’à l’échelle nationale, mais c’est pour le moment encore bien trop léger pour espérer autre chose que quelques cafés-concerts. De toute façon, tout le monde débute ainsi, beaucoup termine aussi ainsi… Le plus intrigant ici, c’est d’ailleurs le chant. Non pas tellement au niveau des paroles, qui traitent de sujets tels que la migraine chronique, la perte d’un être cher ou encore la prison, ce qui éloigne le groupe des thématiques habituelles, mais plutôt au niveau du timbre de, plus proche d’un metal extrême rustre à la(le Français) et qui me laisse perplexe, ne parvenant pas à décider s’il détonne de trop ou si au contraire il apporte un vrai plus. Après, je pourrais toujours gloser sur la qualité même des textes (« Je paie le prix des erreurs, qui aujourd’hui, ont fait de moi un tueur, une vie gâchée, je suis enfermé à jamais ») ou encore des lignes vocales, bien trop monolithiques à mon goût, il reste que dans le futur, avec une maîtrise accrue, ce type de chant pourrait bien devenir l’identité des Parisiens.Pour le reste, et notamment sur le plan de l’inspiration des riffs, quand j’en suis à me dire qu’avec un peu d’entraînement, j’arriverais à jouer les parties de guitares, c’est que ce n’est pas forcément bien compliqués. C’est vrai que l’on retrouve un petit côtédans « Enfermé à jamais », sans doute le titre le plus efficace des quatre avec « Chasse à l’homme » si ce dernier n’était pas plombé par des paroles vraiment trop basiques. Le batteur parvient à tirer son épingle du jeu, j’apprécie par exemple sa façon d’utiliser la double pédale et même si les breaks manquent encore un peu de fluidité, il contribue pour beaucoup au dynamisme des chansons.Pourquoi Diable avoir parlé de cette sortie alors que vraisemblablement je ne lui trouve que des défauts ? Déjà, parce que le groupe l’a demandé, ensuite parce que je ne condamne pas gratuitement la carrière de: il y a toujours une possibilité pour qu’on en réentende parler dans un futur plus ou moins proche et je serai peut-être alors soufflé par la qualité de ce que j’entendrai. Il reste que c’est en l’état encore trop insuffisant au regard de ce qui se joue ailleurs, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger. Aux dernières nouvelles, la formation recherchait un bassiste et ses premières dates afin d’accompagner la sortie CD de la démo, j’espère qu’ils ont trouvé les deux et que l’aventure se poursuit.

2022 - Indépendant Thrash Metal notes Chroniqueur : 2.75 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Thrash Metal - 2022 - France

formats Digital / 22/12/2022 - Indépendant

tracklist 01. Du plomb dans la t​ê​te (04:21) 02. Le manque (04:20) 03. Chasse à l'homme (02:56) 04. Enfermé à jamais (04:22)

Durée : 15:19

line up Eddy / Batterie

Jo / Chant

Dolli / Guitare, Basse

parution 22 Décembre 2022

