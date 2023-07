Fallen Joy - The Reborn Chronique The Reborn

Humainement parlant, « The Reborn » procure néanmoins du plaisir : la joie des musiciens à œuvrer ensemble est palpable tout au long du disque et je sors de l’écoute étonnement heureux, presque prêt à siffloter dans la rue. En revanche, sur un pur plan musical, je ne vois que deux alternatives : soit je suis passé complètement à côté de ce qui est l’une des perles death metal mélodique de cette année, soit l’on est sur des compositions trop génériques qui peineront à se faire une place au sein des cédéthèques déjà chargées des fans de metal. J’ai mon opinion, le mieux est encore que vous vous fassiez la vôtre en écoutant quelques titres piochés au hasard parmi les extraits proposés. Nous comprendrons aisément qu’après dix ans d’absence, les Français deaient appelé leur deuxième album «» : le temps a dû leur paraître bien long, surtout si le repos fut forcé… La formation avait pourtant bien entamé sa carrière en 2010 avec un EP de cinq titres («») apparemment plutôt bien reçu par la critique, suivi trois ans plus tard par le LP «» avant de se prendre une décennie de trou noir dans la musette. Cela arrive…Le quatuor évolue dans un(très / trop) mélodique, style que je n’ai jamais vraiment apprécié (pourquoi en parler alors ?), j’essaierai donc de rester le plus objectif possible sans rien pouvoir garantir pour autant, l’exercice intégrant forcément une part de subjectivité. Il est vrai que quand je vois quatorze titres pour près d’une heure de musique, j’ai déjà envie de jeter l’éponge. Je me doute que les musiciens ont voulu absolument tout mettre dans l’album, peut-être par crainte que ce soit le dernier (je ne leur souhaite pas évidemment) mais même un « Heartwork » avec vingt minutes de plus aurait fini par me lasser, alors avec une formation ultra confidentielle, vous imaginez mes craintes… Et je ne dis pas cela de façon péjorative, d’autant que la maitrise instrumentale est indéniable, tant d’un point de vue rythmique que solo : c’est professionnel, en place, carré et parfaitement produit. Mais les écueils sont pour moi bien trop nombreux, même si ce sont les codes mêmes du genre : des mélodies trop indifférenciées, un tempo qui ne varie quasiment jamais, un chanteur utilisant majoritairement cette voix criarde qui m’a (hélas) toujours horripilé (pour rendre hommage à Eddy le Quartier : « c’est pas du death ! »), des refrains téléphonés, des guitares insuffisamment épiques quand il le faudrait (« Brothers in Arms ») ou qui développent des hymnes malheureusement surannés (« Revenge of the Sea »), oui c’est dur et je me fais vraiment l’impression d’être un fieffé connard en écrivant cela mais j’ai du mal à imaginer que même un dingue obtus depuisse affirmer droit dans ses bottes que «» tient la dragée haute à des AT THE GATES DARK TRANQUILLITY ou autres IN FLAMES et ARCH ENEMY , même si ces deux derniers sont vraiment insupportables depuis des années.Il y a tout de même des choses très positives à retenir. J’ai déjà évoqué le niveau de jeu et la qualité de la production, je peux ajouter à cela que les mecs ont l’air d’avoir un état d’esprit à la cool et de vraiment vivre leur aventure à fond (le petit « Allez c’est parti, balance putain ! » en préambule de « The Fall » en dit long) et l’avant-dernière minutes de « Dying in Harmony » me fait regretter quene recoure pas plus souvent à ce type de rythmiques saccadées certes davantage typéesmais qui se révèlent plus efficaces que les harmonies élimées à deux guitares héritées duHumainement parlant, «» procure néanmoins du plaisir : la joie des musiciens à œuvrer ensemble est palpable tout au long du disque et je sors de l’écoute étonnement heureux, presque prêt à siffloter dans la rue. En revanche, sur un pur plan musical, je ne vois que deux alternatives : soit je suis passé complètement à côté de ce qui est l’une des perlesde cette année, soit l’on est sur des compositions trop génériques qui peineront à se faire une place au sein des cédéthèques déjà chargées des fans de. J’ai mon opinion, le mieux est encore que vous vous fassiez la vôtre en écoutant quelques titres piochés au hasard parmi les extraits proposés.

