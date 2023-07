Over Serenity - Bring to Light Chronique Bring to Light

OVER SERENITY, une formation que l’on pourrait qualifier de metal alternatif à chanteuse et qui a la particularité (si cela en est encore une aujourd’hui grâce à la dématérialisation des outils de travail) d’être le fruit d’une collaboration entre deux musiciens algériens et d’une chanteuse anglaise. Le résultat s’intitule « Bring to Light », un premier album paru fin 2021 et contenant huit compositions.



Le style, vous l’avez déjà sans doute un peu deviné. EVANESCENCE es-tu là ? Oh que non, fort heureusement ! Le style global est un poil plus pêchu et lorgne finalement davantage sur le metal symphonique à voix féminine (inutile de citer les groupes, vous les connaissez tous) ou le rock d’un Bethany Swift, sans être exceptionnel, a le mérite d’être juste, mélodieux et, surtout, de ne jamais tomber dans la surenchère de l’emphase, élément que je reproche trop souvent à ce genre musical tout en sachant qu’il s’agit d’une de ses composantes clés…



Bon, il est également vrai que les compositions sont parfois légèrement trop niaises (la ballade « Lunar Minded » par exemple) et par conséquent susceptibles de séduire un public bien plus large que celui qui fréquente ce site, mais comme ce public ne fréquente probablement pas ce site, il passera forcément à côté de « Bring to Light ». Je précise que je ne dis pas que les auditeurs qui pourraient aimer sont des personnes niaises hein, je tiens juste à indiquer que ce LP contient de nombreux ingrédients qui pourraient servir d’initiation avant de poursuivre avec des choses plus complexes.



Je vois donc mal des fans de metal aguerris se ruer sur ces titres mais, au-delà de ce petit reproche, il me faut quand même reconnaître que la production maison est particulièrement réussie, puissante quand il le faut, « bon son, bonnes guitares » comme dirait je ne sais plus qui… Et j’aime également assez le traitement réservé à la basse, bien mise en avant sur la majorité des compositions et qui évite justement de sombrer dans une musique somme toute trop lisse. Les claviers sont également justement dosés, présents mais sans tirer la couverture à eux, ce qui encore une fois évite d’avoir le sentiment de s’empiffrer un paquet de guimauves.



2021 - Indépendant Metal Alternatif

Metal Alternatif - 2021 - Algérie / Royaume-Uni

Digital / 2021 - Indépendant

tracklist 01. Over Yet (04:56) 02. Innocence (05:07) 03. Blue Light Bleeding (03:58) 04. Lunar Minded (04:22) 05. Dark of You (04:18) 06. Beneath This (04:16) 07. Dream Giver (04:36) 08. Stolen (03:26)

Durée : 33:39

line up Nacer Mechiche / Basse

Amine Zidane / Guitare, Basse

Bethany Swift / Chant

parution 5 Décembre 2021

