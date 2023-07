Purulent Remains - Stages Of Decomposition Chronique Stages Of Decomposition

En dépit de mes nombreuses recherches effectuées sur Internet dans l’espoir de mettre la main sur une image à peu près exploitable à ajouter à cette chronique, je n’ai finalement trouvé que très peu d’informations au sujet de Purulent Remains. Aussi tout ce que je vais vous partager dans le paragraphe ci-dessous c’est ce que le label Headsplit Records a bien voulu communiquer lors de la sortie il y a quelques semaines de la version CD de ce premier EP. Des informations pour le moins parcellaires mais qui permettent néanmoins de savoir à peu près où l’on met les pieds...

En effet, Purulent Remains est un projet international qui réunit à ce jour deux activistes dont l’identité n’a encore jamais été révélée. D’un côté un Panaméen et de l’autre un Espagnol. C’est en 2022 que la jeune formation sort de l’ombre (enfin c’est un bien grand mot) avec la sortie sur PUS Records (Abatuar, Aberrante, Demacrator, Horrendo et quelques autres formations tout aussi obscures) de Stages Of Decomposition, un premier EP disponible alors uniquement en cassette et distribué sous le manteau aux seuls initiés de ce tout petit label sud-américain.



Outre le fait que le label de Portland soit impliqué de près dans cette affaire (ce qui est, vous devez commencer à le savoir, un gage de qualité quasi-systématique), celle-ci n’a pas manqué d’attiser ma curiosité grâce à cet artwork particulièrement appétissant. Une photographie réalisée sans trucage qui nous place sans nous demander au préalable notre avis face à ce que la mort à de plus sale c’est à dire cette lente décrépitude des chairs et leur pourrissement inévitable...

Bref, entre le label et cette photographie pleine de promesses, il n’en fallait pas davantage pour attiser ma curiosité et me pousser à un achat à l’aveuglette. Eh oui, même après sa sortie, il a longtemps été impossible de glisser ne serait-ce qu’une seule oreille à la musique de ce projet pour le moins mystérieux. Pourtant, en dépit de ces difficultés qui nous ramène en des temps que les moins de trente ans ne peuvent pas connaitre, un peu de jugeotte suffit pour savoir de quoi il retourne. En effet, Purulent Remains verse dans la pratique d’un Death Metal archaïque aux relents Goregrind pour le moins chargés.

Servi par une production tout aussi rudimentaire avec entre autres cette basse hyper-saturée, ces guitares bien épaisses et granuleuses ainsi que ce growl profond et monocorde, Stages Of Decomposition séduit par ce côté délicieusement cradingue et fauché qui ne manquera pas de faire écho aux premières sorties du genre (De Carcass à Impetigo à toute la clique de jeunes groupes croustillants qui a suivi). Aussi, ne vous attendez pas à être surpris par le contenu de ce modeste EP qui va reprendre à sa solde tous les codes (ou presque) que l’on peut trouver dans le genre. Ainsi, à la manière d’un Leprophiliac dont il est finalement assez proche, Purulent Remains nous offre un Death Metal soucieux de mettre l’accent sur des atmosphères putrides qu’il va ainsi développer avec soin tout au long de ces douze minutes ainsi que sur un groove primitif qui n’a évidemment rien de bien sorcier mais qui s’avère néanmoins redoutable par sa capacité à nous faire chalouper ("Inertial Decay" à 0:50, les premières mesures particulièrement accrocheuses de "Cadaveric Bloat", "Black Putrefaction" et "Skeletonisation" ainsi que les premières secondes de "Butyric Fermentation" suivi de ce break entamé dès 1:04 et qui avec ses cloches n’est pas sans évoquer un certain Archgoat).

Mais si Stages Of Decomposition la joue souvent mid-tempo dégoulinant, il n’est pas rare de voir le duo accélérer drastiquement la cadence à coups de blasts plus ou moins soutenus. De "Cadaveric Bloat" à 1:04 et 2:07 à "Black Putrefaction" à 1:20 en passant par "Butyric Fermentation" à 0:34 ou "Skeletonisation" à 0:42, 0:58 et 2:15, Purulent Remains s’en donne à cœur joie afin d’apporter un peu de relief et quelques coups de fouet évidemment bien sentis durant ce tout petit quart d’heure. Toujours pas de quoi crier au génie mais peu importe, cela n’empêche pas de passer un excellent moment en compagnie de cet obscur duo qui maitrise son sujet sur le bout des doigts.



A l’heure où j’écris ces quelques lignes Headsplit Records a déjà annoncé la sortie d’un nouvel EP quatre titres intitulé Fermented Death. Celui-ci devrait voir le jour très prochainement et à n’en point douter ravir une fois encore tous les amateurs de Death Metal putride et cradingue dans sa forme la plus primitive (c’est en tout cas ce que suggère une fois de plus cette illustration toujours aussi savoureuse). Car si les deux hommes n’inventent rien avec leur formule mêlant passages mid-tempo délicieusement groovy et séquences plus musclées, Puruent Remains n’en reste pas moins particulièrement convaincant grâce à un riffing faisandés et juteux qui lui permet de faire la différence dans un genre parfois plombé par des idées trop génériques et une absence flagrante de talent.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - PUS Records

2023 - Headsplit Records Death Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Purulent Remains

Death Metal - 2022 - Espagne / Panama

formats K7 / 2022 - PUS Records

CD / 01/01/2023 - Headsplit Records

tracklist 01. Inertial Decay (02:21) 02. Cadaveric Bloat (03:29) 03. Black Putrefaction (02:14) 04. Butyric Fermentation (02:05) 05. Skeletonisation (02:45)

Durée : 12:54

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Death Breath

Let It Stink (EP)

2007 - Black Lodge Records Necrovation

Storm The Void / Starving Grave (EP)

2023 - Blood Harvest Records Mortiferum

Altar Of Decay (Démo)

2017 - Autoproduction Funeral Chant

Dawn Of Annihilation

2021 - Carbonized Records Sinister

The Silent Howling

2008 - Massacre Records