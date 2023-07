Trépas - Les ombres malades Chronique Les ombres malades

En 2019, les Québécois de TREPAS ont sorti leur premier album. Comme il est sorti sur le label le plus culte de sa « patrie », Sepulchral Productions, il m’avait évidemment donné envie de le découvrir en priorité. Finalement, ce L’héritage du monde n’était pas très marquant, se contentant de faire du black metal poli et sincère. Le groupe est de retour 4 ans plus tard avec une suite qui ne change pas grand-chose à la formule, et qui ne risque donc pas vraiment de rester dans beaucoup de mémoires…



Le label est pourtant très optimiste, et il a annoncé fièrement que Les ombres malades mettait le niveau bien haut et qu’il fallait déjà réserver une place dans nos tops 10 de l’année, car TREPAS allait convaincre la majorité… Ce serait sans doute le cas s’il suffisait que chaque musicien sache se servir de son instrument et que l’application était la qualité nécessaire pour mettre tout le monde sur le cul. Parce que de ce point de vue-là, il faut avouer, il faut constater que tout a été bien défini, bien peaufiné, bien mis en boite. J’acquiesce donc lorsque je lis que « le chanteur Goliatt offre une performance d’excellente facture », que « les harmonies à la guitare sont superbes » ou que « la production est bien massive ». Mais ce ne sont que des ingrédients, qui ne s’avèrent pas suffisants pour créer des compositions emballantes ou charismatiques…



On ne tique pourtant à aucun moment tout le long de ces 7 pistes. Elles passent même finalement assez rapidement, avec une durée moyenne raisonnable de 5:30 et un total de moins de 40 minutes. Mais il n’y a pas beaucoup de passages qui ressortent du lot. Non seulement au sein de l’album, mais aussi tout simplement au sein de la scène black metal. Il n’y a aucun élément qui donne une identité à TREPAS. Les vocaux sont bons, mais ils ont le timbre le plus classique possible. Les mélodies fonctionnent, mais elles ne sont pas meilleures que chez d’autres groupes, ni avec une personnalité propre. La production est massive, mais comme le style est plutôt du black metal envolé, cela n’apporte pas non plus grand-chose… Comme les guitares acoustiques placées en intro ou outro. Classique à mort…



Du coup, Les ombres malades est un album « passe-partout ». Un album sympa mais qui ne se remarque pas… ne se démarque pas. Un album qu’on ne peut commenter qu’en disant « Oui, c’est bien joué. Il manque juste quelque chose. Quoi ? Un peu de… Ou alors de… Non, je sais pas quoi, mais il manque véritablement quelque chose pour donner envie d’y revenir. ».

2023 - Sepulchral Productions
Black Metal - Canada
Chroniqueur : 6.5 / 10

tracklist 01. Aliénation 02. Les ombres malades 03. Désert de cendres 04. Métamorphose 05. Le manque onirique 06. Altérité 07. L'astre noir

Durée : 38:41