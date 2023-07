Abolish - ...From The Depths Chronique ...From The Depths

Si certains cumulent les sorties sous les formats les plus réduits avant de franchir l’écueil du long-format d’autres au contraire s’affranchissent de tout cela afin d’être de suite dans la lumière, comme l’a fait ici ABOLISH qui déboule de nulle part en sortant directement son premier album après avoir brûlé les étapes préliminaires. Se revendiquant comme étant inspiré par CEREBRAL ROT, GRAVE MIASMA ou encore DISMA le quintet fondé à Ankara livre ici sept morceaux impeccablement réalisés et exécutés, où la violence et une certaine mélodie viennent émerger du chaos ambiant. Et il fait peu de doutes que le combo a de sacrés arguments à faire valoir, et ce bien que sa musique soit d’obédience très classique - même si cela n’a aucune importance tant il arrive à faire sonner cela parfaitement via des plans pachydermiques comme endiablés, à la noirceur intégrale et d’où émerge de la lumière de par l’apport de solos impeccables qui vont amener un vrai supplément d’âme à un disque ultra-efficace.



Car il faut bien avouer que l’on est surpris par le niveau proposé par les Turcs et que le pari osé de débarquer directement avec un long-format sous le bras est largement rempli, tant cela pouvait être casse-gueule voire même prétentieux. Rien de cela ici vu que l’on est conquis dès les premières notes de « Pervert Divine Doctrine » qui déboule d’entrée avec comme leitmotiv la musique et rien d’autre... car aucune trace d’introduction ou d’outro n’est présente ici. Et on ne peut que donner raison au groupe vu que ce premier titre dévoile tout son panel d’influences où rythmiquement tout se mélange, afin d’offrir un contenu hyper rythmé où la brutalité débridée côtoie des plans propices au headbanging via du mid-tempo imparable... et tout ça sans compter des moments de bridage extrêmes où l’allure frôle le Doom le plus intense et impénétrable. Car la lourdeur massive va être très souvent présente et permettre ainsi d’ajouter encore de l’obscurité à un ensemble qui en possède déjà énormément, autant de par les guitares que le chant de la demoiselle (qui a un sacré coffre !) profond et caverneux à souhait, et qui n’est pas sans rappeler par moments le travail des Finlandais de CORPSESSED. On le retrouve effectivement dans la foulée sur l’excellent et suffocant « Recm In The Ungodly Lands » qui va mettre la vitesse sur le bas-côté pour laisser une place importante aux parties écrasantes où la putridité règne en maître, et où aucune once d’ennui n’est pas à l’horizon. En effet si les compositions sont d’une durée relativement conséquente la bande réussit en permanence par d’habiles variations à ne jamais donner l’impression de s’essouffler ou de se répéter, et ce malgré un schéma directeur qui peut parfois sonner interchangeable du côté des riffs comme des patterns du batteur.



Pourtant on se laisse totalement happer et on appréciera le grand-écart caractérisé de « Ruins Of Empire » où après des gros passages qui ronronnent ça n’en oublie pas d’exploser, à l’instar du tout aussi excellent « Curtain Of Night » (qui joue les montagnes russes en permanence) et avec toujours cette même facilité d’écriture, où la fluidité reste constante. Et ça n’est pas avec « Beyond The Forgotten Gates Of The Otherside » que l’intérêt va retomber... bien au contraire, vu qu’on va avoir à de courts éclairs lumineux du côté des guitares ainsi que de courts plans tribaux qui vont ainsi densifier une plage où l’humidité est toujours présente mais de façon un peu plus discrète. Et comme si tout cela n’est pas encore suffisant l’épique et guerrier « Venomous Saints » va finir d’annihiler toute forme de résistance comme de réticence à la musique de l’entité, vu qu’ici tout y est mené à toute allure via un rythme en médium imparable qui revient à plusieurs reprises entre quelques courtes accélérations et ralentissements tapageurs... tout ça pour obtenir au final la meilleure plage de cette galette (qui pourtant recèle pourtant de nombreux moments redoutables).



Se terminant par l’impeccable et équilibré « Forsaken Home Of The Dead » celle-ci conclut de façon totalement positive les hostilités une réalisation qui place instantanément ses créateurs parmi les noms à suivre dans son pays, ainsi qu’à l’international. En effet confirmant le renouveau de son label celle-ci offre de vrais bons passages parfaits pour se lâcher comme pour se vider la tête, avec une musique sans prétentions mais diablement efficace qui ravira tous les amateurs de Metal de la mort putride et glauque qui sent bon l’autre côté de l’Atlantique, mais aussi la froideur de la Scandinavie en mélangeant ces deux influences avec facilité. Du coup on a déjà hâte d’entendre les suites des pérégrinations de la formation qui a nombre d’arguments à faire valoir et qui a déjà tout compris dans sa manière de composer, même si pour l’instant ce « ...From The Depths » fera totalement l’affaire et offrira une durée d’écoute conséquente... tout à fait ce qu’on recherche de ce genre de galette, et c’est amplement suffisant.

