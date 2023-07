Burgûli - Odi des de la fi del món Chronique Odi des de la fi del món

Il y a deux choses que j’ai beaucoup aimées sur cet album : la pochette et le son dégueulasse ultra Low-Fi. Tout le reste, ça m’a fait hausser les épaules à répétition...



BURGÛLI est un groupe espagnol né il y a tout juste 10 ans, en 2013, sous l’impulsion de Lord Gothaur. Il a toujours travaillé seul, aussi bien pour la composition que les instruments ou les vocaux. Et le visuel est de lui également. Il est donc un artiste complet ! Ou pas... Il se charge de tout, mais en fait il n’est pas compétent en tout. Et il y a même beaucoup de domaines dans lesquels il montre qu’il est très, très limité. Sur cet album en tout cas, car je ne connais pas du tout le niveau de ses sorties précédentes, mais les commentaires que j’ai vu ici ou là à leur sujets me laissent deviner que ce n’était guère mieux... Ne serait-ce que sur Metal Archives, le premier album paru en 2016 a une note de 10 sur 100. Remarquez, c’est déjà 10 points de pris, la démo de 2014 ne les a même pas eus et un malotru lui a offert un joli 0 sur 100 !



Mais bon, on ne sait jamais, il pouvait s’agir de petits rageux tombés par hasard sur un groupe trop raw pour leurs oreilles. Eh bien non. Odi des de la fi del món, qui signifie « Haine du bout du monde » en catalan, n’a rien pour lui. Et surtout il est un vide total en matière de composition. Sans agressivité particulière, sans émotions définies, sans rien du tout. Les 5 pistes semblent improvisées. Je ne peux qu’imaginer la scène, avec Lord Gothaur qui s’installe pour gratouiller sa guitare sans avoir préparé quoi que ce soit en amont. Il se dit que c’est le véritable du black, et il imagine sans aucun doute qu’il y aura bien des passages sur lesquels la magie de l’impro fonctionnera. Sauf que non. Ça n’arrive jamais. Aucune mélodie n’est correcte, aucun moment n’est malsain... C’est du vide total...



Manque de contenu, manque de charisme, manque de tout. J’avais envie d’apprécier le groupe, surtout que j’étais titillé par le fait qu’il semble vouloir mettre en avant ses origines catalanes, mais c’est une purge. Celle qu’on n’arrive même pas à détester, mais qu’on écoute une fois et qu’on décide tout simplement de ne plus écouter vu que c’est une catastrophe...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - WormHoleDeath Raw Black Metal Improvisé notes Chroniqueur : 3.5 / 10 Lecteurs : (1) 3/10 Webzines : -

plus d'infos sur Burgûli

Raw Black Metal Improvisé - 2013 - Espagne

nouveaute A paraître le 7 Juillet 2023

écoutez Consumits per l'odi

Balades en la foscor

El llindar de l'amargor

Deambulant en l'eternitat

Ouroboros

tracklist 01. Consumits per l'odi 02. Balades en la foscor 03. El Llindar de l'amargor 04. Deambulant en l'eternitat 05. Ouroboros

Durée : 43:27