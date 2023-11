Existence - Go To Heaven Chronique Go To Heaven

Un jour il conviendra de rendre grâce à César en évoquant comme il se doit le cas des New-Yorkais de Cro-Mags dont l’héritage dans le milieu du Crossover n’est aujourd’hui certainement plus à démontrer. En attendant que ce jour arrive enfin, retour sur l’une des sorties Thrash / Hardcore les plus cool de l’année avec le premier album d’Existence.



Formée à Stockholm en septembre 2016 par des membres et anciens membres de Guilty, Negative Self, Neighborhood, Life Blind, Time To Heal et War Nerve, la jeune formation va alors très vite enclencher la première avec la sortie en décembre de la même année d’une première démo cassette proposée sous la bannière du petit label Moral Panic Records. Après quelques petits soucis de line-up, les Suédois récidivent en 2018 avec un premier EP intitulé Into The Furnace sorti cette fois-ci sur l’excellent label anglais Quality Control HQ (Big Cheese, Foreseen, Pest Control, Stiff Meds, Tempter, Zulu...). Deux ans plus tard, ce sont deux nouveaux morceaux qui nous seront proposés par le biais d’une démo servant à promouvoir la sortie future d’un premier album. Près de trois ans seront néanmoins nécessaires à Existence pour donner vie à Go To Heaven paru en mars dernier sur le fameux label londonien.



Moins tape à l’œil que certaines illustrations ornant les albums de quelques-uns de ses collègues (je pense notamment à Pest Control, Foreseen ou Stiff Meds), l’œuvre signée Nora Löwenberg n’en reste pas moins particulièrement chouette ou en tout en cas suffisamment engageante pour pousser le lecteur curieux que vous êtes à se lancer dans la lecture d’une chronique d’un groupe qu’il ne connaît pas et encore mieux à en écouter les titres qui lui sont associés (et si ce n’est pas encore le cas, j’espère que la suite saura y parvenir).

Sans grande surprise, Go To Heaven ne fera pas bouger les lignes de ce genre bâtard qu’est le Crossover mais contribuera à n’en point douter à son rayonnement et à sa bonne santé grâce à des compositions particulièrement bien troussées, une efficacité incontestable et un parti pris surprenant mais néanmoins intéressant puisqu’Existence est certainement parmi les groupes les moins virulents du genre.



En effet, l’une des principales caractéristiques du Thrash / Hardcore de la formation suédoise est de ne jamais verser dans l’excès, celle-ci préférant opter majoritairement pour des rythmes relativement posés (en tout cas pour le genre). Certes, on va bien trouver quelques accélérations bien senties et autres cavalcades thrashisantes comme c’est le cas par exemple sur "Terror" mais dans l’ensemble, Existence va surtout miser sur la force de ses mid-tempos et sur ce groove typiquement new-yorkais qu’il va dérouler non sans plaisir pendant près d’une demi-heure. Car si les Suédois ne sont pas de ceux qui vous feront transpirer à grosses gouttes, ils ne manqueront pas pour autant de vous faire chalouper comme jamais. De "Frozen Spirit" à "Horror Spawns" en passant par "So Close To Grace", "Caught In The Deep End", "Realm Of Hate" ou "Darkness Leaking In" et même tout le reste, attendez-vous effectivement à rouler des mécaniques et à ponctuer chacun de ces instants par des grimaces et autres gestes d’approbations parfaitement entendus.

En plus de Cro-Mags on pourrait également citer tout un tas d’autres formations originaires de la Big Apple à commencer par les excellents Breakdown et Dmize (l’un des premiers groupes de Jorge Guerra aka Hoya Roc (ex-Madball, ex-Skarhead...)) dont les formules se caractérisaient déjà à l’époque par ce goût particulièrement prononcé pour les riffs et autres gimmicks bien Metal. Un héritage qu’Existence porte fièrement à travers chacune de ces onze compositions et ce jusque dans ces solos et autres touches mélodiques aux sonorités résolument 80’s ("Frozen Spirit" à 1:20, les premières secondes de "Hell Is Empty" et "Realm Of Hate", la guitare acoustique sur les premiers instants de "Caught In The Deep End", "Terror" à 2:19, "Self-Alienated" à 1:17, "Interlude (Go To Heaven)"...).



Alors effectivement, les Suédois ne brillent peut-être pas par l’agressivité ni par la virulence de leur propos mais pour les amateurs de Hardcore new-yorkais, de Thrash et de Crossover davantage portés sur le groove, Go To Heaven ne manquera pas de faire vibrer leurs cordes sensibles. Aussi on ne restera pas écouter Existence pour l’originalité de sa formule qui en est d’ailleurs plutôt dénuée mais bel et bien pour ce parti pris rythmique qui lui permet de se différencier un petit peu de la masse sans pour autant sortir des codes du Thrash / Crossover. Bref, Existence c’est cool et ce premier album sacrément efficace aussi ne perdez pas plus de temps et allez m’écouter ça illico presto.

