Parmi tous les mots que comptent la langue anglaise, "scourge" est probablement celui que je trouve le plus gênant à prononcer. Non pas que ce soit très compliqué (je ne suis pas bilingue mais faut quand même pas pousser) mais plutôt que son évocation me renvoie systématiquement à la famille des cucurbitacées, autre mot, français cette fois, tout aussi gênant. Bref, de Scourge à courge il n’y a qu’un "S" mais celui-ci est bien suffisant pour (me) faire glousser et grincer des dents à chaque fois. Un comble lorsque l’on sait que ce mot signifie "fléau" en anglais...



Formé en 2013 à Houston, Texas, Scourge choisira de changer son patronyme non pas pour quelque chose de plus saillant mais pour Skourge avec un "K". Un choix audacieux probablement induit par le fait qu’une bonne dizaine de groupes semblent déjà porter cet affreux sobriquet si l’on en croit Metal Archives. Près à répandre la maladie là où il passe, le groupe texan choisira pourtant d’y aller mollo, s’acquittant d’une petite tripotée de démo (deux) et de EPs (quatre) en neuf ans de carrière auxquels il convient également d’ajouter une compilation et un single. Du coup, ne soyez pas surprise de n’avoir encore jamais croisé la route de ces Américains restés végéter pendant près d’une décennie dans l’ombre d’une scène Hardcore à laquelle ils appartiennent plus ou moins.



Cependant, les choses devraient être amenées à changer. Tout d’abord parce que le groupe a sorti en début d’année un premier album intitulé Torrential Torment sous les couleurs du label Lockin’ Out Records (Iron Age, No Warning, Power Trip, Red Death, Terror, The Rival Mob, The Flex…). Ensuite parce que l’on retrouve derrière le micro un certain Seth Gilmore que l’on a déjà pu entendre vociférer chez les excellents Fugitive, groupe qui contrairement à Skourge n’a pas tarder à se faire remarquer puisque celui-ci compte également dans ses rangs monsieur Blake Ibanez, machine à riffs des regrettés (?) Power Trip. Bref, entre cette activité récente et ces nombreux liens de parentés (on retrouve également chez Skourge messieurs Jacob Duarte et Carson Wilcox de Narrow Head), nul doute que les Américains devraient réussir à capter un petit peu plus d’attention.

Torché en moins de trente minutes, Torrential Torment n’est pas du genre à enrober les choses. Servi par une production ultra abrasive (ce son de basse messieurs, dames, ohlala...) signée Rubio N. (Barricade, Fugitive, Cancerian Moon, Seclusion...) et Slade Williams (Fugitive, Frozen Soul...), ce premier album distille en effet un Thrash / Crossover particulièrement virulent puisant l’essentiel de son inspiration parmi les grands noms du genre (de Cro-Mags à Nuclear Assault en passant bien évidemment par Power Trip ou bien encore Slayer) en y insufflant tout de même au passage une bonne grosse dose de Death Metal à la sauce Obituary. Un lien que Skourge entretien en premier lieu par le biais de son chanteur Seth Gilmore dont le timbre particulièrement rugueux et les intonations fonts grandement échos à la voix si particulière de John Tardy. Mais les Texans ne vont pas s’arrêter là puisque musicalement le parallèle s’avère tout aussi flagrant, notamment lors de ces séquences mid-tempo et autres ralentissements où riffs brise-nuques et groove infectieux rappellent là encore le Obituary dans ses plus grandes œuvres ("Peasants Revolt" à 0:37, "Hallucinator" et sa rythmique ultra chaloupée, les premiers instants de "Meditation" et "Blood Drenched Sun", etc). Un mimétisme à peine déguisé et parfois même poussé jusqu’à son paroxysme puisque sur certains titres tels que "Torrential Torment", "Freedom Denied" ou "Old Gods Return" on a vraiment l’impression que Skourge est aller lui-même piocher chez les frangins Tardy. Bien sûr, ce n’est pas ce que l’on a entendu de plus original en la matière mais bon, question efficacité, on n’a quand même pas beaucoup fait mieux dans le genre.



Au-delà de ces grosses ficelles Death Metal, Skourge reste naturellement fidèle à ses racines Hardcore avec notamment tout un tas de séquences menées le couteau entre les dents à coups d’accélérations plus ou moins franches et de riffs simples et tout en nerfs. Des premières secondes de "Torrential Torment" au très nerveux "Peasants Revolt" en passant par "Freedom Denied" à partir de 0:49, "Meditation" à 0:34 ou "Nothing Is Sacred" à 0:41 ou "Blood Drenched Sun" à 0:29, les Américains n’entendent pas la jouer uniquement mid-tempo mais bel et bien varier les plaisirs histoire d’offrir les compositions les plus dynamiques possibles. Pour apporter de la nuance à son Thrash / Crossover furieux, on peut également compter sur ce groove redoutable qui au-delà de ces passages évoquant effectivement Obituary apportent un côté résolument virile et urbain à l’ensemble ainsi qu’à ces quelques touches mélodies bien senties proposées sous la forme de leads et autres solos bien Metal ("Peasants Revolt" à 1:16, les premières secondes de "Flagellation" ainsi qu’à 2:50, "Freedom Denied" à 0:12 et 1:07, "Hallucinator" à 0:24 et 0:48, "Meditation" à 1:28, "Blood Drenched Sun" à 1:33...).



Ainsi, malgré des influences qui se voient comme le nez au milieu de la figure, difficile de ne pas se laisser séduire par la formule particulièrement musclée de ces cinq texans. De cette illustration incroyablement prometteuse signée du tatoueur Joe Chatt en passant par cette production particulièrement abrasive et ces compositions aussi redoutables qu’efficaces (du nerf et du groove en veux tu en voilà), pas besoin d’avoir fait de grandes écoles pour comprendre que l’on tient là la recette du bonheur faite Thrash / Crossover. Si en plus de tout cela on est client d’un groupe comme Obituary, alors il n’y a plus aucune raison de se priver même si, j’en conviens, on n’est parfois vraiment pas très loin du plagiat. Bref, si vous avez quelques calories à cramer après cette rentrée riche sur tous les plans, voilà une solution testée et approuvée puisqu’il faut en effet vous attendre à transpirer.

