Blood Stained Dusk - Dead Lights Beckon Me Chronique Dead Lights Beckon Me (EP)

BLOOD STAINED DUSK de retour ? Non mais dis-donc, dis-donc, il y en a des retours cette année. Je ne parle de ceux qu’on savait dans les parages comme IMMORTAL, TAAKE ou TSJULDER, mais plutôt de SALACIOUS GODS (absent depuis 2005), AUSTERE (premier album depuis 2009), XASTHUR (retour à un style dépressif) et le groupe dont on parle aujourd’hui : BLOOD STAINED DUSK ! Le dernier album du groupe américain date de 2008, et même si je me sens un peu seul sur ce coup-là, il m’a beaucoup marqué. J’ai adoré ce troisième opus, qui tapait sec dans du black metal mélodique à clavier tendance old DIMMU BORGIR. C'est-à-dire que ça flirtait avec le symphonique, mais sans en faire trop, sans perdre la hargne et l’énergie nécessaires.



C’est donc une surprise de taille de retrouver cette entité en 2023, même si finalement il ne reste plus que Thorgrin (Guitares / vocaux / claviers) et Profana (Batterie). Les deux autres membres ne sont pas que depuis quelques mois, et il s’agit de Perkunas à la basse et à des vocaux additionnels et de Deimor aux guitares. Par contre, il ne va pas falloir être trop gourmand parce que cette sortie n’est qu’un simple EP, proposé en digital uniquement par le label Black Lion Records. Et si un coup d’œil rapide pourrait rassurer en montrant une durée totale de 31 minutes pour 4 titres, il va falloir mieux regarder pour constater qu’en fait nous trouvons ici deux fois le titre « Dead Lights Beckon Me ». Une version « normale » et une version « orchestrale ». 7mn25 en moins pour le coup. C’est donc plutôt trois compositions qui totalisent 24 minutes. Et ceux qui suivaient l’actualité du groupe vont faire encore plus la grimace car il se trouve que les deux autres morceaux, « Worship and Disintegrate » et « No Light Shall Penetrate » étaient déjà parus sous le format de singles en 2020 pour le premier, en janvier 2023 pour l’autre. C’est donc vraiment au compte-gouttes et très prudemment que l’Américain organise son retour…



Par contre, il fait vraiment saliver, parce que ces pistes montrent un très beau visage. Celui que l’on espérait si l’on connaissait déjà le groupe avec véritablement ce goût de DIMMU BORGIR période fin 90 - début 2000. Le label a préféré faire des comparaisons avec EMPEROR, WATAIN et BEHEMOTH, mais même si ce n’est pas totalement déconnant, ce ne sont pas les exemples que j’aurais privilégiés. Les morceaux font entre 7 et 9 minutes et parviennent à bien maintenir l’attention. Le black metal puissant y est bien représenté, surmonté de quelques mélodies claires et de claviers discrets. Je ne suis pas sûr que de nouveaux auditeurs viendront gonfler les fans de BLOOD STAINED DUSK, mais les afficionados de l’époque pourraient apprécier le résultat. La dernière piste, orchestrale, reste anecdotique, mais permet au moins de dépasser la demi-heure de jeu…

2023 - Black Lion Records Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Blood Stained Dusk

Black Metal - Etats-Unis

tracklist 01. Dead Lights Beckon Me 02. No Light shall Penetrate 03. Worship and Disintegrate 04. Dead Lights Beckon Me (Orchestral)

Durée : 31:07

parution 24 Mai 2023

