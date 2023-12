Pustilence - Beliefs Of Dead Stargazers And Soothsayers Chronique Beliefs Of Dead Stargazers And Soothsayers





Intitulé Beliefs Of Dead Stargazers And Soothsayers, ce premier longue-durée a été enregistré, mixé et masterisé par l’un de leurs compatriotes en la personne d'Aphotic Mote, guitariste rythmique du groupe Portal qui pour l’occasion signe une production particulièrement chouette laissant derrière elle les quelques défauts entendus sur



Pour ce retour aux affaires, Pustilence n’a pas fait les choses à moitié puisque Beliefs Of Dead Stargazers And Soothsayers s’étale tout de même sur plus de quarante-cinq minutes. Alors non, on ne va pas s’en effrayer mais à l’heure actuelle rares sont les albums à fricoter avec ce genre de durée qui en deviendrait presque « excessive »… Une générosité que l’on ne manquera pas d’apprécier puisque celle-ci n’est en aucun cas plombée par une quelconque baisse de régime ou d’intensité puisque Pustilence va en effet réussir à maintenir un certain degré d’efficacité tout au long de ces trois-quart d’heure.

Parmi ces onze nouveaux morceaux, trois interludes instrumentaux dont les sonorités étranges et synthétiques évoquent des univers de science-fiction baroques ("Iliad To The Contorted Apprehension", "An Ode To The Eyes That Are Yellow" et "Testament Of Disarray"). Relativement courts, ces derniers ont évidemment pour fonction d’aérer l’album sans pour autant porter préjudice à l’intensité ou à l’efficacité que les Australiens n’ont d’ailleurs aucun mal à cultiver tout au long de l’album.



En effet, loin de chercher à mettre de la distance avec ce qu’ils ont pu faire par le passé, Beliefs Of Dead Stargazers And Soothsayers s’inscrit sans grande surprise dans la continuité de ce que Pustilence proposait déjà il y a trois ans avec

À l’inverse, le groupe prend toujours autant de plaisir à calmer le jeu par le biais de séquences et même de titres plus modérés. Une dualité qui comme toujours va permettre à la formation de Brisbane de nuancer son propos et de jouer avec les dynamiques dans l’espoir de ne pas susciter l’ennui auprès de ses auditeurs ("Profound Assiduity" à 1:43, "Concupiscence" à 0:27, "Outwith The Plains Of Ultimatum" à 2:08 et 3:49, "Procured Propensities" à 0:31, "Demiurge Divertissement" et sa partie bien lourdingue entamée dès 2:24, "Extirpated Conquest" à 3:45...). C’est également l’occasion pour Pustilence d’insuffler une pointe de groove bien sentie à certaines de ses compositions ("Aspirants Of Intemperance" à 1:54, "Profound Assiduity" à 4:28, "Concupiscence" à 1:37 et 4:33, les premières secondes de "Outwith The Plains Of Ultimatum", "Pishogue Thaumaturge" à 2:05, "Demiurge Divertissement » à 0:36, "Extirpated Conquest" à 0:20 et 1:47...) histoire de nous faire chalouper comme il se doit.



Riffs ciselés et particulièrement efficaces, accélérations bien trempées, brutalité mesurée, groove et variété dynamique, on va là retrouver tous les ingrédients nécessaires à la composition d’un album extrêmement solide et ainsi capable de tenir la route et soutenir la comparaison face à une concurrence toujours aussi impitoyable.

