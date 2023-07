Vegg - Anthropophobie Chronique Anthropophobie

« L’anthropophobie, aussi appelée phobie de relations interpersonnelles ou phobie sociale, est une crainte pathologique des gens et de la compagnie des gens. C’est une variante de la névrose sociale, qui est un trouble panique ».



Voilà typiquement le genre de nom d’album que je m’attendrais à trouver dans le black metal… Eh bien pas du tout ! VEGG évolue dans un rock indé majoritairement musclé, un peu noise voire un peu post et ce depuis 2014, année de sortie de son premier album « Joie de vivre ». Depuis, il y a eu « Triste taille » (2019), puis les sept titres qui nous intéressent aujourd’hui. L’œil avisé appréciera le détournement de la plaque envoyée dans l’espace par la Nasa à destination d’éventuels extraterrestres il y a un peu moins de cinquante ans, le rendu est vraiment sympa, bien plus que les précédentes pochettes soit dit en passant.



Cette brève présentation a sans doute été suffisante pour vous laisser le temps de changer d’article : il ne sera pas ici question de metal, mais alors pas du tout. D’ailleurs, « Paris Crack », le titre d’ouverture, avec sa narration en français (qui sera conservée tout au long de l’album), me fait clairement penser à DERNIERE TRANSMISSION ainsi qu’à nombre de formations du label Zéro Egal Petit Intérieur, spécialisé dans les formations noise rock hexagonales telles que les excellents ECHOPLAIN, EMBOE, ROME BUYCE NIGHT, TABATHA CRASH ou encore feu SONS OF FRIDA. C’est sûr que si ces noms ne vous disent rien, situer VEGG là-dedans va s’avérer compliqué, c’est surtout pour bien vous faire comprendre que si vos goûts ne vous portent jamais vers des territoires non métalliques, ce n’est pas la peine d’investir du temps dans « Anthropophobie ».



Pour moi, c’est différent, j’apprécie bien les choses dites « indés ». Par conséquent, musicalement, j’aime assez ce que proposent les Parisiens, avec leurs guitares cycliques, mal dégrossies, leurs riffs approximatifs et comme jetées en pâture à l’auditeur, copeaux minéraux en orbite autour des textes souvent déclamés, plus rarement hurlés, hélas, une sorte de poésie orale (pas du slam, ne mélangeons pas tout) à mi-chemin de la tradition française et d’un groupe tel qu’ENABLERS pour sa pratique du « spoken word ». Le tout nous change donc agréablement de notre tambouille quotidienne.



A l’occasion d’un « I Can’t Breath » ou encore de « bla bla bla », on pensera également aux guitares d’un GIRLS AGAINST BOYS, et ça c’est vraiment cool car cela inscrit pleinement VEGG dans une zone d’influence musicalement américaine, mon seul souci étant finalement ma difficulté à faire abstraction de textes. Ce n’est pas une question de prose, c’est littéraire et plutôt intelligent, avec un travail de rythmique vocale intéressant mais c’est juste que, bizarrement, je crois que j’aurais préféré ne pas comprendre les paroles car elles me brident dans les tentatives d’immersion. Je crois que j’ai en fait juste envie de me prendre une dose de noise rock, sans comprendre là où l’on veut m’emmener, sans chercher à intellectualiser quoi que ce soit… Cela reste du beau boulot de la part de ces musiciens au registre on ne peut plus atypique.

