The Great Montana Collapse - Every Dusk, Every Dawn Chronique Every Dusk, Every Dawn (EP)

THE GREAT MONTANA COLLAPSE, c’est accrocheur comme nom non ? Et puis cette pochette, elle est accrocheuse non ? Si c’est un vrai buste, je ne serais pas mécontent de le posséder pour décorer ma garçonnière… Mais « Every Dusk, Every Dawn », ce n’est pas que de l’esthétique, c’est avant tout de la musique, il va donc falloir s’y pencher un peu plus sérieusement.



Une première démo était parue en mars 2013, les musiciens ont parcouru les routes dans différentes formations (toutes inconnues de moi, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses KAZAN, THE SONS OF FAOW VERNY, YOU FAIL), nous ne sommes donc pas face à des débutants et cela peut se constater sur de nombreux aspects de cet EP, pas seulement visuels cette fois mais bien auditifs. Déjà, il y a le soin apporté à la sonorisation. Elle est certes simple mais équilibrée, la formation apportant notamment une attention toute particulière à mettre en valeur les deux chants, clair et saturé, une formule qui a fait ses preuves depuis longtemps. Pour le reste, ce sont des guitares rugueuses, une basse qui claque et une batterie qui frappe sec, un bon boulot donc effectué du côté du MyRoom Studio.



Pour le reste, sans dire que la formation se cherche encore une identité, elle oscille entre une telle pluralité de styles qu’ils ont parfois un peu de mal à coexister : entre les passages vénères d’un hardcore dissonant moderne, les mélodies vocales qui ne dépareilleraient pas dans un (bon) groupe de grunge et les ponts en arpèges plus atmosphériques propres au post (qu’il soit rock ou core), cela fait peut-être un peu trop pour un EP visant à réaffirmer la présence des Français de THE GREAT MONTANA COLLAPSE sur la scène hexagonale. Au final, c’est peut-être sur le titre d’ouverture « Two Kids » que ce format me semble le mieux fonctionner, avec son riff martelé ultra efficace couplé à un duo vocal maîtrisé, qui ne cherche pas à en faire trop. En effet, quand on hurle, on hurle, l’intensité peut aisément contrebalancer un manque d’harmonie et vogue la galère mais ce n’est pas la même dès lors qu’on recherche le mélodieux, surtout pour en glisser dans chaque composition. C’est là, à mon goût, l’une des faiblesses de ces cinq titres : il y a parfois un côté « forcé » dans les lignes vocales que je n’aurais pas ressenti si les mecs s’étaient contentés de m’aboyer dans les oreilles tout du long. J’aurais même trouvé le tout bien meilleur, même si moins personnel cela va sans dire.



Je reconnais cependant que l’on ne descend jamais en-dessous du seuil de violence autorisé et que, globalement, c’est bien une forme de rage brute qui prédomine, cela préservant TGMC de verser dans une musique trop rock qui, pour ma part, m’aurait définitivement perdu. Et, après tout, ce n’est qu’un premier EP : les membres ont tout le temps d’affiner leurs choix et il sera d’ailleurs intéressant de découvrir quelle voie ils décideront de suivre : accentuation de la férocité ou renforcement de l’émotivité, à moins qu’ils ne poursuivent sur cet entre-deux, avec le risque de ne gagner sur aucun tableau… La réponse devrait rapidement se faire connaître, le grand effondrement ne donnant pas l’impression de vouloir en rester là.

