Eux - Mor(t)sang Chronique Mor(t)sang

Thrashocore, je découvre une myriade de formations qui chantent en français, c’est rarement du gros metal qui tâche, je m’en accommode poliment, et nous allons donc nous pencher aujourd’hui sur EUX. Sur qui ? Sur EUX je viens de le dire, un trio d’emo punk screamo déjà auteur d’un album (« Et les autres ») en 2016 ainsi que d’un single (« The Shame ») en 2019.



Une fois passée la brève introduction « Avant », uniquement jouée à la guitare et qui installe l’auditeur dans un confortable édredon de mélancolie, les choses sérieuses commencent réellement avec « Dans ce miroir » dont le beat initial de batterie se trouve être vraiment très proche de celui d’« Around the Fur » des



Et les bonnes choses entraperçues en début de disque se confirment par la suite : toujours cette même voix gueularde d’ivrogne ayant l’alcool triste, même sur les passages les plus calmes en arpèges, toujours ce même sentiment de désespoir qui habite chaque composition, toujours cette place importante de la basse qui donne toute l’attaque nécessaire, toujours ces guitares alternant les plages émotives (« Pendant ») avec un jeu plus core (« Sur le front »). La formation semble prendre un certain plaisir à ne jamais choisir entre la caresse et le bâton, même si, globalement, je ne qualifierais pas la musique d’extrême, puisque plutôt à même de séduire un public rock indé en dépit de vocaux qui pourraient rebuter les oreilles les plus chastes. Il faut dire que la dimension « écorché vif » de ces derniers ne facilite pas la domestication de « Mor(t)sang », ses instincts sauvages n’ayant pas encore été totalement domptés (« Pestes et croyances » ; « Au-delà de la tendresse »).



J’ajouterais qu’au regard de la durée des morceaux, entre trois et sept minutes (« Après la mort, rien ») si je ne compte pas l’introduction et l’interlude « Pendant », EUX démontre une réelle capacité à composer, à développer des thèmes en jouant sur les cassures, les changements de rythmes et d’ambiances, passant au sein d’une même chanson des langueurs amoureuses aux cris d’agonie, s’appropriant quelque part les mots d’Alfred de Musset (« Les plus désespérés sont les chants les plus beaux ») mais n’atteignant néanmoins pas (encore) le niveau de ceux que l’on sait immortels et être de purs sanglots.



2023 - Indépendant Emo Punk Screamo notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Eux

Emo Punk Screamo - 2018 - France

formats Vinyl, Digital / 21/04/2023 - Indépendant

écoutez Avant

Dans ce miroir

Noir salle

S'y jeter

Pendant

Sur le front

Peste et croyances

Au delà de la tendresse

Après la mort, rien

tracklist 01. Avant (01:02) 02. Dans ce miroir (03:35) 03. Noir salle (04:06) 04. S'y jeter (05:27) 05. Pendant (02:01) 06. Sur le front (04:11) 07. Peste et croyances (03:32) 08. Au delà de la tendresse (03:38) 09. Après la mort, rien (07:01)

Durée : 33:53

parution 21 Avril 2023

