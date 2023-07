Slawia - Majestic Medieval Darkness Chronique Majestic Medieval Darkness

Je tiens un compte Rateyourmusic. Et peut-être que certains ne connaissent pas ce site, mais il permet de tenir ses listes d’acquisitions, et de leur donner des notes. Il y manque évidemment pas mal de sorties et il est toujours compliqué de contribuer pour y remédier, mais ce n’est pas après 15 ans d’utilisation que je vais changer de plateformes. Et puis surtout, je peux vérifier à quel jour de quel mois de quelle année j’ai acheté tel ou tel album. Et si j’en parle aujourd’hui, c’est parce que je connaissais ce nom de SLAWIA, mais que j’avais oublié de quand cela datait. Et ma petite recherche m’a donc ramené au 6 février 2013, jour de ma réception du CD du premier album, paru quelques mois auparavant. Et il m’avait plu, avec un son raw idéal pour mes oreilles. Résultat : un bon 8/10. Il aura par contre fallu attendre une dizaine d’années pour le retrouver avec de la nouveauté. Et avec une certaine évolution aussi.



Pour expliquer très simplement la différence entre le vieux SLAWIA et le nouveau SLAWIA, disons qu’il est passé de chien enragé à loup assaillant. Sa musique était énervée et particulièrement tourbillonnante, dans le sillon des formations tenues par Kaldrad (NITBERG, FOREST, BRANIKALD...). Les mélodies étaient présentes mais plus crues. Désormais les ambiances prennent plus de clarté et les compositions montrent un groupe qui tient les rênes et galope avec fierté et assurance vers son combat. Il ne subit plus la hargne qui anime son coeur, mais il la contrôle pour la transformer en esprit de conquête. J’aimais bien le côté torturé de l’ancien SLAWIA, j’apprécie autant sa nouvelle orientation. Elle me rappelle par moments soit du TEMNOZOR, soit du DRUDKH. Il montre en tout cas que son nom de SLAWIA n’est pas volé, et il nous plonge parfaitement dans des paysages et des thématiques de ses contrées.



Par contre, il n’y a pas de flûtes ou d’accordéons ou d’autre instruments traditionnels qui pourraient renforcer l’identité russe ou slave. Et ce n’est pas nécessaire car les vocaux en eux-mêmes font déjà ce gros travail. Ces cris et cette façon de les racler sont immédiatement reconnaissables et particulièrement immersifs. Les riffs, fréquemment saccadés, sont aussi de puissantes bourrasques qui rappellent ces zones frigorifiées et bien inhospitalières.



SLAWIA a le talent pour montrer son identité, l’assumer, en être fier même. Et pourtant il offre quelques petites surprises qui pourraient sembler incohérentes avec l’ensemble. Tout d’abord l’introduction de l’album ... C’est un sample d’un film russe appelé « The Story of Voyages » (et pas « The Story of the Voyages » comme indiqué dans le digipack.) Une fête foraine, une musique de film d’horreur bien ancien (Normal c’est 1983), des dialogues en russe, et les bruits d’un monstre en fond... C’est tellement décalé de ce que va proposer le reste de l’album que ce choix me perturbe à chaque fois... Et ensuite c’est l’intermède « Before Execution » et un passage sur le morceau qui le suit : « From the Black Soil to the Black Sky ». Leur problème ? C’est juste qu’on y entend à nouveau des samples, mais cette fois-ci... en français. Il s’agit de passages de la vieille série des années 1972-1973 « Les Rois maudits », qui prenait place dans notre pays au 13ème et 14ème siècle... Heureusement, on ne sort pas totalement des ambiances slaves qui étaient créées depuis le début de l’album, mais je n’arrive pas à saisir pourquoi un homme qui semble aussi porté sur sa culture s’est amusé à inclure ce genre d’éléments...



En tout cas, l’album est de très haut niveau. C’est donc surtout son côté maîtrisé et conquérant qui m’a convaincu, et le fait qu’il parvienne à rebooster à chaque écoute.

2023 - Antiq Records Black Metal Conquérant notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Seal of Darkness 02. Burned 03. Scything Death 04. Wolven 05. Before Execution 06. From the Black Soil to the Black Sky 07. The Aeon of Plague Will Feast 08. Storm

Durée : 49:30

parution 28 Février 2023

