Bien qu’il justifie déjà d’une dizaine d’année d’existence, jamais nous n’avions encore abordé en ces pages le cas des Chiliens de Putrid Evocation. Formé en 2011 à Iquique, petite ville côtière du nord du pays coincée entre l’océan Pacifique et les monts de la cordillère de la Costa, le groupe entame son début de carrière de manière particulièrement appliquée avec la sortie de quatre démos et un EP en l’espace de seulement deux ans. Une entrée en matière généreuse qui ne faiblira qu’à l’issue de la sortie en novembre 2014 de Echoes Of Death, un premier album paru à l’époque sous les couleurs du label espagnol Xtreem Music. Dès lors, les quelques aficionados de la formation chilienne devront s’armer de patience puisqu’à l’exception d’un live de douze minutes paru en 2017 au seul format cassette, ce n’est que sept ans plus tard, soit en août 2021, que Putrid Evocation fera son véritable retour.



Un retour effectué sous la forme d’un EP intitulé Eternal Gloom: A Void Of Agony And Repugnancy proposé via l’excellent label Burning Coffin Records (Ancient Crypts, Hallux Valgus, Exanimatvm, Sepulcrulm, Suffering Sights, Suppression…) avec en guise d’illustration une oeuvre pour le moins étrange (il m’a fallu un long moment avant de comprendre qu’il s’agissait d’un corps en lévitation) signée de l’artiste brésilien Fernando Giotefeli (Convulsive, Damn Youth, Décryptal, Poisonous, Vaticinal Rites, Violator...). Ce retour par la petite porte est également l’occasion de constater qu’il y a eu en sept ans quelques petits changements de line-up puisque Kenny Chacama a effectivement troqué sa batterie pour une guitare et que sa place derrière les fûts est désormais occupée par un certain A.V. (Cadaveric Cult, Uttertomb...). Pour ce qui est des autres musiciens, pas de changements à constater puisque l’on retrouve Benjamín Barrantes Castro (Invincible Force, Praise The Flame...) au chant et à la guitare et enfin Roberto Jiménez (ex-Praise The Flame) à la basse.



Composé de six nouveaux morceaux pour une durée d’environ vingt-cinq minutes, Eternal Gloom: A Void Of Agony And Repugnancy n’est pas tout à fait ce retour modeste et succinct suggéré intrinsèquement par ce type de format dit "court". Certes, deux des six nouvelles compositions proposées ici sont en fait des interludes ("Spreading The Impure Seed Of Antichrist Ejaculation Upon Your Dismal Skeleton (Interlude)" et "Surrounded By Emaning Black Mist From The Depths Of A Derelict Grave (Interlude)") mais ce n’est pas pour autant que vous aurez le sentiment d’avoir été lésé à l’issu de cette petite demi-heure tout de même bien chargée.



Adepte de l’adage "c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes", Putrid Evocation ne s’est naturellement pas fixé pour objectif de chambouler la face du Death Metal. Ancrée dans une vision d’un autre âge, la formule des Sud-Américains va en effet se "contenter" de perpétuer un héritage vieux d’au moins trois décennies sans véritablement chercher à remettre quoi que ce soit en question. Une position qui fera l’affaire de la plus grande majorité d’entre nous puisque l’on ne va pas se mentir, moins les choses changent et mieux on se porte.

Servi par une production parfaitement dosée et au caractère bien trempé, c’est à dire à la fois dans l’ère du temps et en même temps respectueuse de ces racines qu’elle va chercher à souligner tout au long de ces vingt-cinq minutes, Eternal Gloom: A Void Of Agony And Repugnancy séduit dès les premières secondes grâce à ces guitares abrasives à l’allure famélique, cette batterie naturelle saupoudrée néanmoins d’une pincée de modernité afin d’insuffler de la force de frappe sans jamais manquer ni de souffle ni d’impact et enfin cette basse relativement vibrante même s’il est vrai que l’on a déjà entendu plus expressive, notamment en provenance du Chili (Suppression, Ripper, Blood Oath...).

Naturellement, là ne sont pas les seuls atouts de la formation qui a effectivement un petit peu plus à offrir qu’une production idéalement taillée pour le job. Car si la formule déroulée par les Chiliens n’a en effet rien d’extraordinaire, il n’en reste pas moins que ces derniers maitrisent haut la main leur sujet. Aussi l’une des principales qualités du Death Metal des Sud-Américains est certainement sa relative variété puisque l’on va retrouver autant de moments menés la tête dans le guidon que de séquences plus en retenues. Un travail de relief qui va permettre de faire ressortir ce goût particulièrement prononcé pour les atmosphères viciées et sinistres mis en exergue grâce à ces mid-tempo particulièrement évocateurs ainsi qu’à ces leads / solos plutôt bien inspirés ("Evokers Of The Obscurity, Reveal The Course Of True Death" à 2:11, l’essentiel de "Faceless Shadows", le premier tiers de "Cryptical Rites Of Rotting Flesh", ces deux interludes relativement courts qui fonctionnent très bien même si à vrai dire il ne s’y passe pas grand chose) sans pour autant sacrifier à la force et à la sauvagerie de ces instants les plus virulents menés essentiellement à coups de blasts bien viriles ("Evokers Of The Obscurity, Reveal The Course Of True Death" à 1:32 et 3:06, les derniers instants de "Faceless Shadows", "Cryptical Rites Of Rotting Flesh" à 2:03 et 4:55, "Rising Spirit, Beyond The Corpse" à 2:02...).



Bref, les Chiliens auront mis le temps mais ce retour (qui d’ailleurs n’est plus de toute première fraîcheur) s’avère extrêmement plaisant dans un registre pour autant hyper balisé. La balance est ici plutôt bien équilibrée entre séquences pesantes à l’atmosphère lourde et menaçante et passages nettement plus appuyés marqués par ces blasts soutenus et autres accélérations entrainantes. Alors effectivement, rien de bien nouveau sous le soleil chilien mais on ne boudera pas notre plaisir dans la mesure où Eternal Gloom: A Void Of Agony And Repugnancy ne souffre d’aucun véritable défaut si ce n’est, peut-être, ce manque d’originalité qui ne gênera probablement personne si ce n’est l’est plus tatillons d’entre vous.

