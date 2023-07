Kaivs - Horrend Chronique Horrend (EP)

Horrend » et proposant trois titres contient l’intégralité des ingrédients à même de séduire les fans de death metal suédois à la sauce KAIVS fait des merveilles.



Sincèrement, cet EP fait mouche dès la première écoute tellement il aurait pu sortir au début des années 90. Bien sûr, vous reconnaîtrez la patte sonore dès les premières mesures de « Horrend » : le riffing caverneux, le jeu épais de la batterie, le chant graveleux (pas au sens de licencieux évidemment), rauque mais audible, les mid-tempos écrasants, tout cela me suffit amplement pour affirmer qu’il faudrait désormais un album complet pour entériner la chose et installer KAIVS sur le podium des formations les plus prometteuses de 2023.



Il sera tout de même également exact de préciser que certains plans se répètent de trop, à l’image du final de « Krushing all Altars », et que la trop grande récurrence de certains riffs pourrait laisser craindre qu’un LP manquerait un poil de variations pour conserver le niveau actuel d’excellence. Je reste cependant convaincu qu’avec un peu de bouteille en plus et quelques premières parties prestigieuses, les Italiens sont armés pour faire très mal et composer de grandes choses, à l’image de ce « Sepulchrist » fédérateur. Et puis le logo est réussi, la pochette présente de petits Aliens lovés dans un vilain ovule, le marron et le bleu vont bien ensemble, il y a donc peu de prises objectives à la critique que l’on dit, souvent à tort, aisée (mais voilà bien une remarque d’artistes qui n’apprécient pas que l’on remette en question leur talent auto-proclamé).



2023 - Indépendant Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : -

Death Metal - 2022 - Italie

formats CD, Digital / 01/02/2023 - Indépendant

tracklist 01. Horrend (03:37) 02. Krushing All Altars (05:20) 03. Sepulchrist (04:00)

Durée : 12:57

line up Jacopo Simonelli / Basse

Leonardo Sastro / Batterie

Tiziano Mortician / Guitare

Max Foam / Chant

parution 1 Février 2023

